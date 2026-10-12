Sporting Hortaleza Overview

Liverpool merencanakan gebrakan transfer besar untuk wonderkid Meksiko berusia 17 tahun

Liverpool terus memantau remaja Club Tijuana, Gilberto Mora, secara dekat menjelang potensi kepindahan ke Eropa pada musim panas tahun depan. Gelandang serang berusia 17 tahun itu telah menarik minat besar dari sejumlah klub elite Benua Eropa, sehingga Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diburu.