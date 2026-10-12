Are you 24 or older?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

alt
Sporting Hortaleza

Sporting Hortaleza Overview

imago-sport-1079231408.jpg

Jimenez mendukung wonderkid Gilberto Mora untuk pindah ke Dortmund

Pemain internasional Meksiko Raul Jimenez mendesak raksasa Bundesliga Borussia Dortmund untuk melancarkan langkah transfer ambisius demi wonderkid Club Tijuana, Gilberto Mora. Striker veteran itu yakin gelandang remaja berbakat tersebut memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di Signal Iduna Park setelah kebangkitannya yang cepat di panggung internasional.

TransfersR. Jimenez
Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Liverpool mengincar pemain muda berbakat asal Meksiko, Mora, namun harus bersaing ketat dengan Real

Liverpool menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut gelandang serang Club Tijuana, Gilberto Mora, menyusul penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 2026. Namun, klub Liga Premier tersebut harus menghadapi persaingan ketat dari raksasa-raksasa Eropa seperti Real Madrid dan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan remaja Meksiko yang sangat diunggulkan itu menjelang kemungkinan transfer.

LiverpoolG. Mora
More
October 2026
Copa del Rey
Sporting Hortaleza badge
Sporting Hortaleza
SHO
Sevilla badge
Sevilla
SEV
More

Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
6Leon crestLeon115331512318
D
W
D
W
L
7Cruz Azul crestCruz Azul115242221117
D
D
L
W
W
8Tijuana crestTijuana114431514116
D
D
L
D
L
9Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional124441920-116
W
D
L
D
L
10Puebla crestPuebla124441213-116
D
D
L
D
L
More

Scommesse in primo piano

Pronostici Manchester City - Ipswich Town: il City continua a vincere
See more betting articles
Goal.com
Copyright © 2026 Goal All rights reserved. The information contained in Goal may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without the prior written authority of Goal