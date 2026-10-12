Sporting Hortaleza Overview

Pemain internasional Meksiko Raul Jimenez mendesak raksasa Bundesliga Borussia Dortmund untuk melancarkan langkah transfer ambisius demi wonderkid Club Tijuana, Gilberto Mora. Striker veteran itu yakin gelandang remaja berbakat tersebut memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk sukses di Signal Iduna Park setelah kebangkitannya yang cepat di panggung internasional.
Liverpool terus memantau remaja Club Tijuana, Gilberto Mora, secara dekat menjelang potensi kepindahan ke Eropa pada musim panas tahun depan. Gelandang serang berusia 17 tahun itu telah menarik minat besar dari sejumlah klub elite Benua Eropa, sehingga Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya yang sangat diburu.
Liverpool menunjukkan minat yang kuat untuk merekrut gelandang serang Club Tijuana, Gilberto Mora, menyusul penampilannya yang luar biasa di Piala Dunia 2026. Namun, klub Liga Premier tersebut harus menghadapi persaingan ketat dari raksasa-raksasa Eropa seperti Real Madrid dan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan remaja Meksiko yang sangat diunggulkan itu menjelang kemungkinan transfer.