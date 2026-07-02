Osnabrueck Overview

Leeds United a relancé ses efforts pour recruter le milieu de terrain du Sporting CP, Hidemasa Morita, alors que le club commence à se préparer pour une deuxième saison consécutive en Premier League. L'international japonais serait disposé à rejoindre Elland Road dès que le maintien du club en première division sera mathématiquement confirmé, après avoir choisi de rester au Portugal l'été dernier.
Après la diffusion d’un post au sujet de l’entraîneuse de l’Union, Marie-Louise Eta, une vague de critiques s’est abattue sur le RB Leipzig. Le club saxon doit désormais répondre à des accusations de sexisme.