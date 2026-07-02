Osnabrueck Overview

Leeds s’intéresse à un international japonais qui a pris part au quart de finale de la Ligue des champions perdu contre Arsenal

Leeds United a relancé ses efforts pour recruter le milieu de terrain du Sporting CP, Hidemasa Morita, alors que le club commence à se préparer pour une deuxième saison consécutive en Premier League. L'international japonais serait disposé à rejoindre Elland Road dès que le maintien du club en première division sera mathématiquement confirmé, après avoir choisi de rester au Portugal l'été dernier.