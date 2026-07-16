Glentoran Overview

Egy titokzatos vírus terjed a Bayern München öltözőjében, sorra dőlnek ki a játékosok!

A Bayern Münchenre szombaton komoly erőpróba vár, hiszen a német rekordbajnok 14 nap alatt az ötödik mérkőzésén lép majd pályára az Augsburg ellen a Bundesligában. A bajorok vezetőedzője, Vincent Kompany a mérkőzés előtt elmondta, hogy egy vírus terjed a Bayern öltözőjében, ami miatt nem számíthat a szerződéshosszabbítás előtt álló Dayot Upamecano játékára. Sajtóhírek szerint viszont nem a francia a védő az egyetlen, aki elkaphatta a titokzatos vírust.