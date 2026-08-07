FIFA Club World Cup
FIFA Club World Cup Overview
FIFA Club World Cup, fixtures & results
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Thursday 3 July
Monday 7 July
Tuesday 8 July
Saturday 12 July
Standings
Eastern
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Crown Legacy FC
|20
|11
|6
|3
|50
|28
|22
|43
|2
|Chattanooga FC
|21
|10
|6
|5
|40
|30
|10
|40
|3
|New England Revolution II
|20
|10
|6
|4
|32
|23
|9
|39
|3
|Columbus Crew 2
|20
|10
|5
|5
|36
|31
|5
|39
|5
|Orlando City B
|21
|8
|7
|6
|42
|38
|4
|35
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Western
|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Austin FC II
|20
|13
|5
|2
|42
|18
|24
|46
|2
|Portland Timbers 2
|21
|12
|5
|4
|28
|24
|4
|43
|3
|Houston Dynamo 2
|19
|12
|3
|4
|42
|19
|23
|42
|4
|Ventura County FC
|21
|10
|5
|6
|43
|28
|15
|38
|5
|Los Angeles FC II
|20
|8
|7
|5
|33
|32
|1
|34
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