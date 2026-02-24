Heimvorteil als Schlüssel für Wett-Tipps auf die Rückspiele in Europa und Conference League

Nach nur einem einzigen Heimsieg in insgesamt 16 Hinspielen der Europa League und Conference League Playoffs stellt sich die Frage: Wie sieht die optimale Strategie für Deine Wett-Tipps in dieser Woche aus?

UEL & UECL Match Odds Märkte Quote Sieg Stuttgart, Nottingham Forest und Genk 4.61 Bologna, Celta Vigo, Roter Stern Belgrad, Genk, Forest, Stuttgart und Plzen mit Handicap +1 4.08 Fiorentina und Lech Posen mit Handicap -1 3.61 Sieg Crystal Palace und AZ Alkmaar mit Handicap -1 2.03

Setzt sich der Trend der Heimdominanz in den UEL-Rückspielen fort?

Der Vorteil in den anstehenden Rückspielen der Europa-League-Playoffs scheint klar aufseiten der Heimmannschaften zu liegen. In den acht Hinspielen gelang lediglich Ludogorez Rasgrad ein Heimsieg – ein knapper 2:1-Erfolg, den sie nun mit zum Auswärtsspiel nach Ungarn gegen Ferencváros nehmen.

In den restlichen Partien gab es nur ein einziges Unentschieden zwischen Panathinaikos und Viktoria Plzen, während die anderen sechs Begegnungen allesamt mit Auswärtssiegen endeten. Das beeindruckendste Resultat lieferte der VfB Stuttgart mit einem souveränen 4:1-Sieg bei Martin O’Neills Celtic Glasgow ab.

Zum gleichen Zeitpunkt der letzten Saison endeten noch 50 % der Hinspiele mit Heimsiegen. Dennoch schafften es am Ende sechs der acht Klubs, die das Rückspiel zu Hause bestritten, ins Achtelfinale einzuziehen. Der Heimvorteil war im Vorjahr also ein entscheidender Faktor, und die aktuellen Quoten am Markt deuten darauf hin, dass sich die Geschichte wiederholen könnte.

Sieben der acht Heimteams in den Rückspielen am Donnerstag gehen als klare Favoriten in ihre Partien. Die einzige Ausnahme bildet das Duell zwischen Roter Stern Belgrad und Lille, bei dem die Franzosen als knapper Auswärtsfavorit gehandelt werden, während sie versuchen, einen 0:1-Rückstand wettzumachen.

Drei der sieben Heimfavoriten bieten Dir Quoten über 2.00 (Odds-against). Roter Stern Belgrad, Genk und Viktoria Plzen blieben in ihren Hinspielen ungeschlagen. Während Plzen nach einem 2:2 gegen Panathinaikos alles in der eigenen Hand hat, müssen Belgrad und Genk jeweils eine Führung von einem bzw. zwei Toren verteidigen.

Besonders spannend wird der Blick auf Teams wie Stuttgart, Nottingham Forest und Genk. Ihre Gegner müssen Rückstände von zwei oder drei Toren aufholen, was Räume für Konter eröffnet, die diese Favoriten eiskalt ausnutzen können. Ein Bet Builder (Wett-Konfigurator) auf dieses Trio könnte sich hier als kluger Schachzug erweisen.

Abgesehen von Ferencváros befinden sich sieben der acht Heimteams in einer komfortablen Ausgangslage und müssen nicht von Beginn an bedingungslos stürmen. Daher ist die Nutzung eines Asiatischen Handicaps (+0.5) oder Europäischen Handicaps (+1) für diese Teams eine smarte Wahl, um Deinen Wettschein abzusichern, falls das Spiel lediglich Unentschieden endet.

Die intensive Atmosphäre bei europäischen Heimspielen ist oft eine gewaltige Hürde für jedes Gastteam, das versucht, ein negatives Hinspielergebnis noch zu drehen.

Auch in der Conference League wirken die Heimfavoriten stabil

Die Ergebnisse der Hinspiele in der Conference League ähnelten denen der Europa League stark. Die Auswärtsteams dominierten, und lediglich der armenische Vertreter FC Noah konnte einen Heimsieg verbuchen. Ihr überraschender Erfolg gegen den niederländischen Klub AZ Alkmaar war die Sensation des Abends und unterstrich die Unberechenbarkeit dieses Wettbewerbs.

Mit Ausnahme des Schweizer Klubs Lausanne-Sport gehen alle gesetzten Teams, die am Donnerstag zu Hause antreten, als klare Favoriten auf das Weiterkommen ins Rennen. Die Fiorentina und Lech Posen verteidigen komfortable Drei- bzw. Zwei-Tore-Vorsprünge gegen Jagiellonia Bialystok und KuPS.

Sowohl Jagiellonia als auch KuPS sind gezwungen, volles Risiko zu gehen, um im Wettbewerb zu bleiben. "La Viola" und Posen besitzen jedoch die individuelle Klasse, um bei Gegenangriffen zuzuschlagen. Hier lohnt sich ein Wett Tipp auf ein Asian-Handicap-Double, bei dem beide Teams mit zwei oder mehr Toren Vorsprung gewinnen. Das bietet deutlich mehr Value als eine einfache Siegwette.

Sollten sie am Ende nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen, erhältst Du bei der asiatischen Variante Deinen Einsatz zurück. Das ist ein wesentlich sichererer Ansatz, als blind auf hohe Siege zu setzen.

In der letzten Saison gewann nur ein Team sein Heim-Hinspiel, und dennoch qualifizierten sich 50 % der Teams, die im Rückspiel auswärts antreten mussten. Die Präsenz von Klubs aus Nationen wie Armenien, Slowenien, Finnland, Bosnien, Zypern, Nordmazedonien und dem Kosovo deutet darauf hin, dass die Leistungsdichte hier enger beieinander liegt als in der Europa League.

Der Premier-League-Klub Crystal Palace kam bei Zrinjski Mostar nicht über ein 1:1 hinaus. Die "Eagles" hoffen nun, den Einzug in die nächste Runde im Selhurst Park perfekt zu machen. Die Situation ist jedoch nicht ideal, da weiterhin Unsicherheit über die Zukunft von Trainer Oliver Glasner herrscht.

Trotzdem: Da Palace lediglich einen Sieg mit einem Tor Vorsprung benötigt, bleiben sie der haushohe Favorit auf das Weiterkommen.

Um den potenziellen Wert Deiner Wette zu steigern, könnte ein Sieg von Palace mit einem Tipp darauf kombiniert werden, dass AZ Alkmaar den Rückstand gegen Noah dreht. AZ kommt in dieser UECL-Saison zu Hause auf durchschnittlich 2,67 Punkte und 2,50 Tore pro Spiel – die Chancen stehen also gut, dass sie mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen.

