Dieser Trend zum Saisonende verspricht Value-Wetten in der Bundesliga und Premier League

Heidenheim, Real Oviedo und Burnley gehören zu den Sorgenkindern Europas, die im Kampf um den Klassenerhalt zuletzt deutlich offensiver agiert haben.

Tor-Märkte Quote Werder Bremen vs. Heidenheim – Über 2,5 & Beide treffen (BTTS) 1.97 Burnley vs. Brentford – Über 2,5 Tore 1.96 Fulham vs. West Ham – Über 2,5 & Beide treffen (BTTS) 1.97

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Taktik-Wechsel auf der Zielgeraden der Saison

In den Top-5-Ligen Europas stehen noch zwischen 10 und 13 Spieltage an. Es ist genau die Phase der Saison, in der viele Mannschaften beginnen, deutlich mehr Risiko zu gehen.

Teams wie Oviedo, Wolves, Burnley, Pisa und Verona fehlen momentan mindestens acht Punkte zum rettenden Ufer. Mit Unentschieden kommen diese Klubs nicht mehr weiter; sie müssen auf Sieg spielen – egal ob zu Hause oder in der Fremde.

Genau das war zuletzt das Rezept für einige hochspektakuläre Partien mit Beteiligung von Abstiegskandidaten. In der La Liga ist das Schlusslicht Oviedo unter dem neuen Coach Guillermo Almada deutlich gefährlicher geworden. Am vergangenen Samstag gab es ein 3:3 bei Real Sociedad, und bereits im Januar unterlag man nur knapp mit 2:3 auswärts bei Osasuna.

Ähnlich sieht es beim Bundesliga-Schlusslicht Heidenheim aus. Die Mannschaft versucht mittlerweile aktiv, den Gegner einfach zu übertoren, was in der Offensive auch Früchte trägt. Das Team von Frank Schmidt kam kürzlich bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund auf starke 2,32 xG und erspielte sich sieben Großchancen.

Doch nicht nur die Kellerkinder stellen ihre Spielweise um. Viele Klubs aus dem Tabellenmittelfeld agieren befreiter, sobald der Klassenerhalt so gut wie sicher ist. Eine Siegesserie im Saison-Endspurt könnte einige dieser Vereine sogar noch in Richtung Europa spülen.

Brighton, aktuell auf Platz 14 der Premier League, hat ein relativ komfortables Polster von neun Punkten auf die Abstiegsränge. Gleichzeitig trennen die "Seagulls" nur vier Zähler von den Top 8 und einem möglichen europäischen Startplatz. Viele Teams im Mittelfeld sind daher in der Lage, in den verbleibenden 11 Partien voll auf Angriff zu setzen.

So wettest Du im Saison-Endspurt erfolgreich auf Tore

Die Quoten für „Über 2,5 Tore“ sinken in dieser Phase oft deutlich zwischen der Veröffentlichung des Marktes und dem Anpfiff. Als Tipper kannst Du davon profitieren, wenn Du schnell bist und den Value frühzeitig erkennst. Das erfordert oft einen anderen Ansatz als noch vor wenigen Wochen, als rein statistische Langzeittrends noch schwerer wogen.

Um in den kommenden Wochen auf den Tor-Märkten erfolgreich zu sein, musst Du frische taktische Entwicklungen berücksichtigen. Es gibt Fälle, in denen die Tor-Lines anfangs nicht korrekt eingepreist sind, was zu massiven Quotenbewegungen führen kann.

An diesem Wochenende scheint besonders viel Value in Torwetten beim Duell im Bundesliga-Keller zu stecken. Neben dem Spektakel in Dortmund Anfang Februar trennte sich Heidenheim auch zuletzt zu Hause mit 3:3 von Stuttgart.

Der Gegner Werder Bremen war in dieser Spielzeit bereits an zwei 3:3-Unentschieden im eigenen Stadion beteiligt. Die Wette auf „Über 2,5 Tore und beide treffen“ sieht nach einer sehr guten Option aus, da für beide Seiten ein Sieg Pflicht ist.

In der Premier League konnte Burnley in den letzten zwei Spielen vier Punkte und vier Tore verbuchen. Am Samstag müssen sie zu Hause gegen die Europa-Anwärter von Brentford zwingend auf drei Punkte gehen.

Bei Auswärtsspielen der „Bees“ fallen im Schnitt 2,92 Tore pro 90 Minuten. Die Wette auf „Über 2,5 Tore“ bietet hier bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 55,6 % attraktiven Value.

Eine ähnliche Dynamik erwartet uns am nächsten Mittwoch, wenn Fulham auf das kriselnde West Ham trifft. Die „Cottagers“ können es sich leisten, voll auf Tore zu gehen, um ihre Chance auf Europa zu wahren. In der englischen Eliteklasse treffen sie zu Hause durchschnittlich 1,69 Mal pro Spiel.

West Ham wiederum hat nur in einem der letzten sieben Premier-League-Spiele kein Tor erzielt. Alles deutet darauf hin, dass auch dieses Match hervorragende Gelegenheiten für Deine Tor-Wetten bietet.

+