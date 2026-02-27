Wett Tipps für den Klassiker – Fällt am Wochenende die Entscheidung im Titelrennen?

Mit einem Sieg könnten die Bayern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf 11 Punkte ausbauen. Doch eine Niederlage würde dem BVB neues Leben einhauchen und den Rückstand auf fünf Zähler verkürzen.

Der Klassiker – Kombi-Tipp Quote Sieg Bayern München 1.60 Über 3,5 Tore 1.76 Harry Kane trifft jederzeit 1.69 Gesamtquote (Kombi) 3.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Dieser „Klassiker“ ist brisanter denn je

Am Freitagabend empfängt Borussia Dortmund den Erzrivalen Bayern München zum wohl wichtigsten Klassiker seit Jahren. Für die Gastgeber ist es die Chance, den Abstand nach oben entscheidend zu verkürzen. Umgekehrt könnten die Münchner in diesem Zweikampf um den Titel bereits für eine Vorentscheidung sorgen.

Obwohl der BVB sich zuletzt stabilisiert hat, fehlen weiterhin acht Punkte auf die Spitze. Das Team von Niko Kovac braucht zwingend einen Dreier, um die Titelhoffnungen am Leben zu halten. Mit 16 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge und sieben Siegen aus den letzten acht Partien im Rücken dürfte Dortmund den Bayern jedoch ordentlich Kopfzerbrechen bereiten.

Die Roten haben im Meisterschaftskampf derzeit alle Trümpfe in der Hand. Ein Sieg wäre fast schon die Garantie für die nächste Schale. Dennoch steht Vincent Kompany unter Druck: Eine Niederlage im Signal Iduna Park würde den Vorsprung auf nur noch fünf Punkte zusammenschmelzen lassen.

Kompany und seine Elf mussten im Januar eine kleine Schwächephase mit einer Pleite gegen Augsburg und einem Remis gegen Hamburg verkraften. Seither fing sich das Team aber wieder und fuhr vier Pflichtspielsiege in Serie ein – darunter der extrem wichtige Erfolg gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Samstag. Beide Teams gehen also in Top-Form in dieses Kräftemessen.

Die Statistik spricht allerdings für die Gäste: Bayern hat nur eines der letzten 15 Duelle gegen den BVB verloren und ist im Signal Iduna Park seit 2019 ungeschlagen. Dennoch wittern Kovac und seine Jungs ihre Chance und werden vor heimischer Kulisse bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Drei Wett Tipps für Dortmund vs. Bayern

Bayern geht als Favorit ins Spiel, und das aus gutem Grund. Kompany verfügt über einen Kader mit enormer Qualität, hat in der Liga fast alles gewonnen und kann auf einen Harry Kane in absoluter Bestform zählen. Mit 85 erzielten Toren und nur 21 Gegentreffern stellen die Münchner zudem sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Bundesliga.

Schaut man auf die direkte Bilanz und die aktuelle Torquote, ist ein Sieg der Bayern der wahrscheinlichste Wett Tipp. Die Münchner haben in dieser Saison in fast jedem Spiel getroffen und behielten bereits im Hinspiel im Oktober mit 2:1 die Oberhand.

Zudem deutet alles auf ein torreiches Spektakel hin. Den letzten torlosen Klassiker gab es im Jahr 2016. In 11 der letzten 13 Begegnungen trafen beide Teams, wobei 10 dieser Spiele mit über 3,5 Toren endeten.

Da die Bayern in sieben ihrer letzten acht Spiele kein „Clean Sheet“ halten konnten, darf sich der BVB durchaus Chancen ausrechnen. Dortmund hat in elf aufeinandertreffenden nationalen Spielen immer getroffen und wird gegen eine Bayern-Abwehr, der der verletzte Manuel Neuer fehlt, mutig nach vorne spielen. Das verspricht eine packende Partie für jeden Fan.

Im Fokus stehen natürlich Harry Kane und Serhou Guirassy. Kanes Zahlen sind beeindruckend: Er ist auf bestem Weg, den 41-Tore-Rekord von Robert Lewandowski aus der Saison 2020/21 zu knacken. Im Schnitt trifft er alle 66 Minuten und steht bereits bei 28 Saisontoren.

Guirassy wartet zwar noch auf sein erstes Tor in einem Klassiker, ist aber pünktlich zum Topspiel in Topform. 11 seiner 16 Saisontreffer erzielte er zu Hause, was ihn zur größten Gefahr für die Bayern macht. Wenn es jedoch um einen Wett Tipp für einen Torschützen geht, bleibt Harry Kane die sicherste Bank.

+