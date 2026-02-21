Tottenham Hotspur vs Arsenal Wett Tipp: Der finale Schlag des Lokalrivalen

Es ist davon auszugehen, dass Tottenham dem Nachbarn einen harten Kampf liefern wird. Schaut man sich jedoch die aktuelle Form beider Teams an, deutet vieles auf eine Punkteteilung hin.

Die besten Wetten für Tottenham Hotspur vs Arsenal

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Spieler-Assists – Bukayo Saka 1+ Assist zu einer Quote von 3,40 bei bet365

1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 4,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Tottenham Hotspur 2-2 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Tottenham – Dominic Solanke, Randal Kolo Muani; Arsenal – Kai Havertz, Gabriel Magalhães

Die Fans von Tottenham hätten wohl nie gedacht, dass ihre Mannschaft in dieser Saison im Abstiegskampf stecken würde – erst recht nicht nach dem Europa-League-Sieg in der letzten Spielzeit. Um das Ganze einzuordnen: Sie stehen heute punktetechnisch nur vier Zähler schlechter da als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsprungssaison unter Ange Postecoglou.

Dennoch wollte der Vorstand der "Spurs" kein Risiko eingehen und entband Thomas Frank von seinen Aufgaben. Die Realität sieht so aus, dass die "Lilywhites" nur fünf Punkte Vorsprung auf West Ham auf dem 18. Tabellenplatz haben. Es könnte also durchaus sein, dass sie bis zum Schluss um den Verbleib in der Premier League zittern müssen.

Zwei Niederlagen in Folge sind keine gute Visitenkarte für die Gastgeber, aber mit Igor Tudor steht nun ein neuer Mann an der Seitenlinie. Das könnte die Wende bringen. Sein erstes Spiel als Verantwortlicher – ausgerechnet das North London Derby – wird von Beginn an ein knallharter Härtetest. Für den ehemaligen Juventus-Coach ist es eine echte Feuertaufe, doch die Heimfans erwarten sofortige Antworten.

Vielleicht ist es für die Spurs sogar ein guter Moment, Arsenal zu empfangen, da die "Gunners" zuletzt etwas ins Straucheln geraten sind. Das Team von Mikel Arteta hatte am Mittwoch die Chance, den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte auszubauen. Doch die Wolves machten ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Nach einer 2:0-Führung ließ der rote Teil Nordlondons das Schlusslicht aus Wolverhampton zurück ins Spiel kommen. Es kam sogar noch dicker für die Gunners, als sie in der 94. Minute den Ausgleich kassierten und zwei wichtige Punkte liegen ließen. Da Manchester City noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, scheint das Momentum in beiden Teilen Nordlondons komplett verflogen zu sein.

Voraussichtliche Aufstellungen für Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur:Vicario, Gray, Dragusin, Van Den Ven, Spence, Gallagher, Palhinha, Sarr, Kolo Muani, Simons, Solanke

Arsenal:Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapie, Zubimendi, Havertz, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Erwarte ein Torfestival

Tottenham zeigt sich in dieser Premier-League-Saison durchaus treffsicher. In 81 % ihrer Spiele haben sie genetzt, was bedeutet, dass sie fast immer einen Weg zum Tor finden. Vor heimischer Kulisse gab es in dieser Spielzeit noch kein torloses Ligaspiel. Zu Hause liegt ihre Trefferquote bei 85 %, allerdings kassieren sie auch in 85 % der Fälle ein Gegentor.

Das dürfte Artetas Spielern Mut machen und sie dazu ermutigen, gegen Tottenham offensiv zu pressen. Nur Manchester City (54) hat in dieser Saison mehr Ligatore erzielt als Arsenal (52). Die Gäste kommen in der laufenden Spielzeit auf durchschnittlich 1,50 Tore pro Auswärtsspiel.

Duelle im Stadion der Spurs enden oft mit Toren auf beiden Seiten. Bemerkenswert: In 69 % ihrer 13 Heimspiele in der Liga trafen beide Teams. Bei der Hälfte der Auswärtsreisen von Arsenal fielen ebenfalls auf beiden Seiten Tore. Zudem endeten drei der letzten vier Pflichtspiel-Direktbegegnungen mit diesem Ergebnis.

Tottenham Hotspur vs Arsenal Wette 1: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Englands Star schlägt wieder zu

Obwohl er eine eher ruhigere Saison spielt, kommt Bukayo Saka wettbewerbsübergreifend bereits auf sieben Tore und fünf Assists. Der Flügelstürmer hatte in dieser Spielzeit allerdings immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Beim 2:2 gegen die Wolves wurde er ausgewechselt, was jedoch eher eine Vorsichtsmaßnahme als eine ernsthafte Sorge war.

Saka sollte im North London Derby in der Startelf stehen. Als Absolvent der "Hale End"-Akademie liebt er es, die Spurs zu ärgern. Der englische Nationalspieler kommt in 11 direkten Duellen mit Tottenham auf acht Torbeteiligungen (drei Tore, fünf Assists).

In seinen letzten fünf Spielen gegen die Spurs lieferte er vier Vorlagen. Lediglich das Hinspiel im Emirates blieb für ihn ohne Scorerpunkt. In der entsprechenden Partie der letzten Saison, die Arsenal mit 1:0 gewann, verbuchte Saka einen Assist. Da er zudem für die Ecken zuständig ist, stehen die Chancen gut, dass er erneut ein Tor für einen Mitspieler auflegt.

Tottenham Hotspur vs Arsenal Wette 2: Spieler-Assists – Bukayo Saka 1+ Assist zu einer Quote von 3,40 bei bet365

Rivalen in der Krise

Beide Teams haben derzeit in der Premier League zu kämpfen. Die Spurs konnten die gesamte Saison über nur 10 Punkte zu Hause sammeln. Nur die Wolves holten mit sechs Zählern noch weniger. Lediglich zweimal verließ die Heimelf den eigenen Rasen in dieser Ligasaison als Sieger.

Die Gastgeber warten seit acht Premier-League-Spielen in Folge auf einen Sieg (vier Niederlagen, vier Unentschieden). Arsenal hingegen ist seit sechs Auswärtsspielen in dieser Liga ungeschlagen. Obwohl sie seit vier Spielen nicht verloren haben, konnten die Gunners nur zwei ihrer letzten sieben Ligaspiele gewinnen.

Das Team von Arteta musste sich in 5 von 14 Auswärtsspielen mit einem Unentschieden begnügen. Es fällt ihnen schwer, in der Fremde ihren Rhythmus zu finden. In Anbetracht der schwachen Heimform der Spurs würde es nicht überraschen, wenn sich die beiden Rivalen am Sonntagabend gegenseitig neutralisieren.

Tottenham Hotspur vs Arsenal Wette 3:1x2 – Unentschieden zu einer Quote von 4,00 bei bet365

+