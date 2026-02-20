PSG vs Metz Wett Tipp: Gäste vor einer Mammutaufgabe

Unser Experte geht fest davon aus, dass der amtierende Meister das Tabellenschlusslicht aus Metz in die Schranken weisen wird, was deren Überlebenskampf im Abstiegskampf massiv erschweren dürfte.

Die besten Wetten für PSG vs Metz

Beide Teams treffen: Nein – Quote von 1,95 bei bet365

Sieg PSG & Über 3,5 Tore – Quote von 1,80 bei bet365

Torschütze: Désiré Doué (jederzeit) – Quote von 1,83 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: PSG 4:0 Metz

Torschützen-Wett Tipp: PSG – Désiré Doué, Bradley Barcola, Vitinha, Ousmane Dembélé

Paris Saint-Germain hat unter der Woche echte Nehmerqualitäten bewiesen. Im Hinspiel der Champions-League-Playoffs drehten sie einen 0:2-Rückstand gegen Monaco noch in einen 3:2-Sieg. Matchwinner war Désiré Doué, der mit seinem Doppelpack für eine erfolgreiche Rückkehr in die Hauptstadt sorgte.

Auf nationaler Ebene lief es zuletzt jedoch weniger konstant. Die Elf von Luis Enrique musste sich am vergangenen Spieltag Rennes mit 1:3 geschlagen geben – ein Dämpfer, durch den Lens mit einem Punkt Vorsprung an die Tabellenspitze der Ligue 1 klettern konnte.

Das kommende Match gegen Metz dürfte PSG jedoch gelegen kommen: Die Pariser haben jedes der letzten 16 Pflichtspielduelle gegen die Lothringer für sich entschieden.

Im krassen Gegensatz dazu steckt Metz tief im Tabellenkeller fest. Aktuell fehlen neun Punkte zum rettenden Ufer. Die jüngste 1:2-Pleite gegen den direkten Konkurrenten Auxerre war bereits die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen. Trotz des jüngsten Ausrutschers von PSG in der Liga bleiben die Hausherren der haushohe Favorit. Metz fehlen schlichtweg die Mittel, um den Titelverteidiger im Parc des Princes ernsthaft zu gefährden.

Voraussichtliche Aufstellungen für PSG vs Metz

PSG:Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Doué

Metz:Fischer, Kouao, Sané, Mboula, Ballo, Hein, Munongo, Deminguet, Tsitaishvili, Diallo, Abuashvili

Pariser Defensive: Bollwerk gegen Metz

PSG hat in dieser Saison ein klares Muster entwickelt: Siege gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte werden oft ohne Gegentor eingefahren. Vier der aktuell sechs letztplatzierten Teams konnten gegen Paris nicht treffen. Eine der wenigen Ausnahmen war das Hinspiel im Stade Saint-Symphorien, als Metz bei der 2:3-Niederlage zweimal einnetzte.

Zuhause ist die Defensive von PSG jedoch fast unbezwingbar. In den letzten fünf Ligue-1-Heimspielen im Parc des Princes gab es vier Clean Sheets, darunter ein beeindruckendes 5:0 im "Le Classique" gegen Marseille.

Hier treffen Welten aufeinander: PSG stellt mit 49 Treffern den besten Angriff der Liga, während Metz mit exakt derselben Anzahl an Gegentoren die schlechteste Defensive der Division stellt. Da die Gäste in den letzten fünf Spielen nur viermal trafen und das Selbstvertrauen nach der Niederlagenserie im Keller ist, fehlt Metz die nötige Durchschlagskraft.

PSG vs Metz Wette 1: Beide Teams treffen: Nein – Quote von 1,95 bei bet365

Das nächste Torfestival im Prinzenpark?

Nach dem enttäuschenden Ergebnis im Roazhon Park brennt PSG darauf, die Tabellenführung in der Ligue 1 zurückzuerobern. Während das 1:3 gegen Rennes kurzzeitig an der Moral kratzte, hat der Last-Minute-Sieg gegen Monaco am Dienstag den Glauben an die eigene Stärke zurückgebracht.

Die Offensiv-Power der Hausherren ist unbestritten. Mit 49 Toren liegen sie im ligaweiten Vergleich knapp vor Marseille. Besonders im Parc des Princes ist die Tormaschine geölt: In zwei der letzten vier Heimspiele fielen fünf Tore. Die souveränen 5:0-Siege gegen Marseille und Rennes unterstreichen die Torlaune.

Auch historisch deutet alles auf ein torreiches Spiel hin. PSG hat in jedem der letzten sechs Ligaspiele gegen Metz mindestens doppelt getroffen. Der letzte Sieg der Gäste gegen Paris liegt fast 20 Jahre zurück (Mai 2006). Gegen diese Offensivwucht kann es für Metz nur darum gehen, die Höhe der Niederlage zu begrenzen.

PSG vs Metz Wette 2: Sieg PSG & Über 3,5 Tore – Quote von 1,80 bei bet365

Doué als entscheidender Faktor

Gegen Monaco hatte PSG zunächst massive Probleme und lag nach 20 Minuten mit zwei Toren hinten. Doch die Einwechslung von Désiré Doué veränderte die Dynamik des Spiels komplett, nachdem Vitinha zuvor noch einen Elfmeter vergeben hatte.

Der 20-Jährige erzielte den Anschlusstreffer, bevor sein abgefälschter Schuss zum Ausgleich durch Achraf Hakimi führte. Den Deckel machte Doué schließlich selbst drauf, als er mit einem überlegten Linksschuss den 3:2-Sieg perfekt machte.

Während er in Europa glänzte, lief es für Doué in der Ligue 1 zuletzt eher schleppend; in seinen letzten drei Startelf-Einsätzen blieb er ohne Torerfolg. Mit bisher drei Toren und zwei Vorlagen in dieser Saison hat der junge Stürmer jedoch bewiesen, dass er in entscheidenden Momenten zur Stelle ist. Gegen die anfällige Abwehr von Metz bietet sich ihm die ideale Gelegenheit, seine Durststrecke in der Liga zu beenden.

PSG vs Metz Wette 3:Torschütze: Désiré Doué (jederzeit) – Quote von 1,83 bei bet365

