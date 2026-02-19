Osasuna vs Real Madrid Wett Tipp: Spitzenreiter will Vorsprung ausbauen

Unser Experten-Team erwartet ein enges Spiel, in dem beide Teams treffen werden. Am Ende sollte sich der Tabellenführer aus Madrid jedoch durchsetzen und die volle Punktzahl mit nach Hause nehmen.

Die besten Wetten für Osasuna vs Real Madrid

Beide Teams treffen zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Sieg Real Madrid zu einer Quote von 1,70 bei bet365

2. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,83 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Osasuna 1-2 Real Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Osasuna – Ante Budimir; Real Madrid – Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Hier treffen zwei der aktuell formstärksten Teams der La Liga aufeinander. Osasuna hat sich seit dem Jahreswechsel massiv gesteigert und ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen.

In ihrem letzten Heimspiel erkämpften sie ein 2-2 gegen die starken Gäste aus Villarreal. Seitdem sammelte die Mannschaft von Alessio Lisci vier wichtige Punkte in den Auswärtspartien gegen Celta Vigo und Elche.

Dennoch steht ihnen nun eine Mammutaufgabe bevor: Real Madrid reist mit einer Serie von acht Siegen in Folge an. Die "Königlichen" haben sich am vergangenen Wochenende durch ein 4-1 gegen Real Sociedad die Tabellenführung zurückgeholt, während Barcelona patzte. Zudem gehen sie mit dem Rückenwind eines 1-0 Auswärtssieges gegen Benfica aus der Champions League in diese Partie.

Voraussichtliche Aufstellungen für Osasuna vs Real Madrid

Osasuna:Herrera, Galan, Herrando, Catena, Rosier, Torro, Moncayola, V. Munoz, Oroz, Ruben, Budimir

Real Madrid:Courtois, Carreras, Huijsen, Asencio, Alexander-Arnold, Camavinga, Tchouameni, Valverde, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

Gefährliche Außenseiter im El Sadar

Osasuna hat im Januar klug nachgelegt und vor allem die linke Flanke verstärkt. Javi Galan kam von Atlético Madrid und schlug als Linksverteidiger sofort voll ein. Parallel dazu sicherte sich der Club für 5 Mio. Euro das vielversprechende Talent Raul Moro von Ajax Amsterdam.

Auch der ehemalige Real-Youngster Victor Munoz ist aktuell in Topform. Er gehört zu den schnellsten Spielern der Liga und traf in zwei seiner letzten fünf Einsätze. Damit erhält Top-Stürmer Ante Budimir, der bereits sieben Tore in acht Ligaspielen markiert hat, die nötige Unterstützung.

Die Mannschaft aus Pamplona hat in dieser Saison in jedem ihrer 11 Heimspiele getroffen. In 64 % dieser Partien fielen Tore auf beiden Seiten. Da Real Madrid in dieser La-Liga-Spielzeit erst zweimal ohne eigenen Treffer blieb, deutet alles auf ein torreiches Spiel hin. Eine Wette darauf, dass beide Teams treffen, ist bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 59 % absolut solide.

Osasuna vs Real Madrid Wette 1: Beide Teams treffen zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Los Blancos vor dem nächsten Sieg

Es ist eine ungewöhnliche Saison für Real Madrid, da ihre Auftritte selten über die volle Distanz restlos überzeugten. Dennoch liefern sie ab: Ein Schnitt von 2,5 Punkten pro Spiel in der La Liga ist exzellent.

Damit steuern sie auf eine 95-Punkte-Saison zu – was die drittbeste Ausbeute der Vereinsgeschichte in der spanischen Eliteklasse wäre. Vinicius Junior nähert sich zudem wieder seiner Bestform und erzielte am Dienstag in der Champions League ein Traumtor. Auch Trent Alexander-Arnold beginnt, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Das sind glänzende Aussichten für die Gäste.

Obwohl Osasuna ein harter Brocken wird, ist ihre Bilanz gegen die "Großen" schwach: Die "Rojillos" holten aus sieben Spielen gegen Top-6-Gegner lediglich einen einzigen Punkt. Selbst bei leichter Rotation verfügt Real Madrid über zu viel individuelle Qualität.

Osasuna vs Real Madrid Wette 2: Sieg Real Madrid zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Torejagd nach dem Seitenwechsel

Die letzten fünf Ligasiege feierte Real Madrid unter der Leitung von Alvaro Arbeloa. Dabei erzielten sie 12 Tore, wovon satte acht erst in der zweiten Halbzeit fielen.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger agiert Arbeloa etwas defensiver und setzt oft auf ein kompaktes Mittelfeld mit Eduardo Camavinga und Aurelien Tchouameni. Die enorme Schnelligkeit und Qualität der Madrider Offensive spielt ihre Trümpfe meist erst dann aus, wenn das Spiel in der zweiten Hälfte offener wird.

Osasunas Defensive erwies sich zudem als anfälliger, je länger das Spiel dauerte: 75 % der Gegentore in dieser Saison kassierten sie nach der Pause. Da sie selbst oft spät treffen (36 % ihrer Tore fielen nach der 75. Minute), spricht vieles für eine turbulente Schlussphase. Die Wette auf "Über 1.5 Tore in der 2. Halbzeit" bietet hier einen echten Value.

Osasuna vs Real Madrid Wette 3:2. Halbzeit – Über 1,5 Tore zu einer Quote von 1,83 bei bet365

