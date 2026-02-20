Nottingham Forest vs Liverpool Wett Tipp: Die Reds im Rennen um die Top 4

Unser Experte geht davon aus, dass die Reds ihre Jagd auf die Champions-League-Plätze mit einem Sieg an der City Ground fortsetzen werden.

Die besten Wetten für Nottingham Forest vs Liverpool

Sieg Liverpool zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Mo Salah bereitet mindestens 1 Tor vor zu einer Quote von 3,75 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Nottingham Forest 1:2 Liverpool

Torschützen-Wett Tipp: Forest – Igor Jesus; Liverpool – Hugo Ekitike, Mo Salah

Nottingham Forest steckt aktuell tief im Tabellenkeller der Premier League fest. Die "Tricky Trees" rangieren gefährlich nah an der Abstiegszone und könnten an diesem Wochenende weiter durchgereicht werden. Nach einer anstrengenden Reise unter der Woche zum Auswärtsspiel gegen Fenerbahçe geht Forest mit einer Serie von drei sieglosen Ligaspielen in dieses Duell. Auf den neuen Coach Vitor Pereira wartet zum Start seiner Amtszeit in Nottingham direkt eine Mammutaufgabe.

Obwohl Liverpool zuletzt den einen oder anderen Dämpfer hinnehmen musste, stimmt die Formkurve insgesamt. Die Mannschaft von Arne Slot hat seit der überraschend deutlichen Niederlage gegen die PSV Eindhoven nur zwei der letzten 19 Spiele verloren. Nach den jüngsten Erfolgen gegen Sunderland und Brighton & Hove Albion ist fest davon auszugehen, dass sie auch gegen Nottingham Forest die Oberhand behalten werden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Nottingham Forest vs Liverpool

Nottingham Forest:Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangare, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Liverpool:Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konate, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Ernste Sorgen beim kriselnden Forest

Sollte Nottingham Forest am Wochenende verlieren und West Ham United gleichzeitig punkten, droht der Absturz auf einen Abstiegsplatz. Sean Dyche wurde nach dem torlosen Remis gegen die Wolverhampton Wanderers entlassen. Sein Nachfolger Vitor Pereira startet nun direkt in ein knallhartes Programm: Erst das schwere Spiel bei Fenerbahçe am Donnerstagabend, dann das Heimspiel gegen Liverpool am Sonntag.

Personell drückt der Schuh gewaltig: Chris Wood, Nicolo Savona, John Victor, Willy Boly und Matz Sels fallen verletzungsbedingt aus. Zudem steht hinter dem Einsatz von Murillo ein großes Fragezeichen. Auch die Reds müssen auf Akteure wie Alexander Isak, Jeremie Frimpong und Wataru Endo verzichten. Dennoch verfügt Arne Slot über enorme Qualität im Kader und hat das Momentum auf seiner Seite. Ein Auswärtssieg ist daher das wahrscheinlichste Szenario.

Nottingham Forest vs Liverpool Wette 1: Sieg Liverpool zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torfestival an der City Ground?

Obwohl Forest zu Hause spielt, war der Heimvorteil in dieser Saison bisher kaum spürbar. Sieben Niederlagen kassierte man in der Spielzeit 2025/26 bereits im eigenen Stadion, bei insgesamt 21 Gegentoren in 17 Partien. Mit brandgefährlichen Angreifern wie Hugo Ekitike und Mo Salah im Gepäck wird Liverpool mit viel Selbstvertrauen vor dem gegnerischen Tor agieren.

Nur fünf Teams in der Premier League waren in dieser Saison an mehr Spielen beteiligt, in denen beide Mannschaften trafen als die Reds. Zudem fielen in 69 % ihrer Auswärtsspiele mehr als 2,5 Tore. Bereits im Hinspiel an der Anfield Road im November setzte sich die Slot-Elf souverän mit 3:0 durch. Liverpools Offensive präsentierte sich zuletzt eiskalt: Drei Tore gegen Brighton im FA Cup am Samstag und vier gegen Newcastle United sprechen eine deutliche Sprache – insgesamt 20 Treffer in den letzten sieben Spielen. Während Forest defensiv wohl Probleme bekommen wird, trafen sie selbst immerhin in vier ihrer letzten fünf Spiele. Alles deutet auf eine torreiche Begegnung hin.

Nottingham Forest vs Liverpool Wette 2: Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,66 bei bet365

Mo Salah findet zurück zu alter Stärke

Auch wenn manche Kritiker von einer schwierigen Saison sprechen, lesen sich die Statistiken von Mohamed Salah weiterhin beeindruckend. Der Ägypter kommt in 27 Spielen auf 15 Torbeteiligungen und hat in der Premier League bereits wieder eine zweistellige Trefferanzahl erreicht.

Besonders stark: Salah bereitete in seinen letzten vier Ligaspielen drei Tore vor und traf am Samstag im FA Cup selbst. Da Liverpool unter der Woche kein Spiel bestreiten musste, werden er und seine Teamkollegen deutlich ausgeruhter in die Partie gehen als die Gastgeber. Wir erwarten, dass der 33-Jährige die Forest-Abwehr vor enorme Probleme stellen wird. Nach einer kleinen Durststrecke zu Beginn der Saison scheint Salah seinen Rhythmus komplett wiedergefunden zu haben. Auch wenn er die 18-Tore-Marke der Vorjahre vielleicht nicht ganz knackt, bleibt der Kapitän der "Pharaonen" der entscheidende Faktor im Kampf um die Top 4.

Nottingham Forest vs Liverpool Wette 3:Mo Salah bereitet mindestens 1 Tor vor zu einer Quote von 3,75 bei bet365

