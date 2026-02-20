Manchester City vs Newcastle United Wett Tipp: Die Festung Etihad

Unser Wett-Experte erwartet, dass Man City den Druck auf Arsenal mit einem entscheidenden Sieg gegen Newcastle aufrechterhält.

Die besten Wetten für Manchester City vs Newcastle United

Handicap – Manchester City gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Nein zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Antoine Semenyo zu einer Quote von 2,30 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Man City 2:0 Newcastle

Torschützen-Wett Tipp: Man City – Erling Haaland, Antoine Semenyo

Manchester Citys Ambitionen auf die Titelverteidigung in der Premier League erhielten letzte Woche durch das Unentschieden von Arsenal gegen Brentford neuen Schwung. Das Ergebnis verkürzte den Rückstand an der Spitze auf vier Punkte. Allerdings könnten die Gunners diesen Vorsprung nach ihrem Spiel unter der Woche gegen Wolverhampton wieder auf sieben Zähler ausbauen.

Selbst wenn der Vorsprung wächst, hat die Mannschaft von Pep Guardiola noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Die „Cityzens“ konzentrieren sich weiterhin voll darauf, den Druck hochzuhalten und die nächsten drei Punkte einzufahren.

Sollten sie ihre aktuelle Form beibehalten, hat City eine realistische Chance, in dieser Saison gleich vier Titel abzuräumen. Angesichts der Gerüchte, dass dies Guardiolas letzte Spielzeit im Verein sein könnte, wird erwartet, dass das Team bis zum Saisonende eine immense Entschlossenheit an den Tag legt.

Newcastle reist nach einem kräftezehrenden Champions-League-Playoff-Spiel in Aserbaidschan gegen FK Qarabag nach Manchester. Die lange Reise könnte Bedenken hinsichtlich der Fitness aufwerfen.

Trainer Eddie Howe muss seinen Kader dennoch motivieren, die Form in der Liga zu steigern. Die „Magpies“ stehen derzeit nur auf Platz 10 und verlieren im Rennen um die europäischen Plätze zunehmend an Boden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Manchester City vs Newcastle United

Manchester City:Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Silva, Rodri, O’Reilly, Foden, Semenyo, Haaland

Newcastle United:Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Wissa

Fokus auf das Titelrennen

Nach der 0:2-Niederlage im Manchester-Derby und einer überraschenden Pleite in der Champions League gegen Bodo/Glimt agierte City zuletzt nahezu fehlerfrei. Die Gastgeber sind seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen und konnten die letzten vier Partien allesamt gewinnen.

Besonders im Etihad Stadium tritt City dominant auf: Seit 12 Ligaspielen sind sie zu Hause unbesiegt. Tatsächlich konnte seit der Niederlage gegen Tottenham am 2. Spieltag kein Team mehr drei Punkte aus dem blauen Teil Manchesters entführen.

Newcastles Auswärtsschwäche ist hingegen gut dokumentiert. Von 13 Gastspielen in der Liga konnten sie nur drei gewinnen. Sechs dieser Partien gingen verloren, und vor dem jüngsten Auswärtssieg bei den Spurs blieben die Magpies vier Spiele in Folge ohne Dreier.

Historisch gesehen war das Etihad für Newcastle ohnehin ein hartes Pflaster: Die letzten 12 Duelle dort gingen allesamt verloren. Angesichts von nur zwei Siegen aus den letzten sieben Spielen (Europapokal nicht eingerechnet) steht den Gästen eine Mammutaufgabe bevor.

Manchester City vs Newcastle United Wette 1: Handicap – Manchester City gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Die Nullnummer für die Magpies

Wenig überraschend stellt Man City mit 54 Toren in 26 Spielen die gefährlichste Offensive der Liga. Im Schnitt erzielen sie 2,46 Tore pro Heimspiel. Unterstützt wird dies von einer Defensive, die in dieser Saison zu Hause erst acht Gegentreffer zugelassen hat.

Das stellt Newcastle vor ein großes Problem, da sie in 46 % ihrer Auswärtsspiele in dieser Saison ohne eigenen Treffer blieben. Mit nur 13 Toren in 13 Auswärtspartien haben lediglich Nottingham Forest, Sunderland und die Wolves seltener in der Fremde getroffen.

Die Hausherren spielten in 54 % ihrer Heimspiele zu Null, wobei nur in 38 % dieser Partien beide Teams trafen. Auch die Statistik stützt diesen Trend: City kassierte in zwei der letzten vier Begegnungen kein Tor gegen Newcastle. Zudem blieben die Gäste in sieben ihrer letzten acht Besuche im Etihad ohne Torerfolg – ein Muster, das sich an diesem Wochenende fortsetzen dürfte.

Manchester City vs Newcastle United Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Nein zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Der Impact von Antoine Semenyo

Als Antoine Semenyo im Januar von Bournemouth zu Man City wechselte, war Erling Haaland bereits überzeugt, dass der Ghanaer einschlagen würde. Semenyo hat diese Erwartungen seit seiner Ankunft mehr als erfüllt.

In nur fünf Premier-League-Einsätzen für den Club erzielte Semenyo bereits drei Tore und gab eine Vorlage. Seine aktuelle Form ist beeindruckend: Drei Tore in seinen letzten fünf Startelf-Einsätzen wettbewerbsübergreifend sprechen für sich.

Zudem liegt Semenyo Newcastle besonders gut: In acht Spielen gegen die Magpies war er an vier Toren direkt beteiligt. Es wird erwartet, dass er auch am Samstag eine Schlüsselrolle spielt, wenn City die Jagd auf die Tabellenspitze fortsetzt.

Manchester City vs Newcastle United Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Antoine Semenyo zu einer Quote von 2,30 bei bet365

