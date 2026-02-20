Leipzig vs Dortmund Wett Tipp: Formstarker BVB glänzt weiter

Dortmund hat das Momentum klar auf seiner Seite. Trotz der Auswärtsrolle trauen wir den Schwarz-Gelben den nächsten Dreier zu und setzen auf Sieg.

Die besten Wetten für Leipzig vs Dortmund

Sieg Dortmund zu einer Quote von 3.10 auf bet365

Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 2.37 auf bet365

Serhou Guirassy trifft jederzeit zu einer Quote von 2.05 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Leipzig 1:3 Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Leipzig – Yan Diomande; Dortmund – Serhou Guirassy (2x), Maximilian Beier

RB Leipzig belegt nach 22 Spieltagen aktuell den fünften Tabellenplatz, kam zuletzt aber ordentlich ins Straucheln. Die Mannschaft von Ole Werner konnte aus den letzten fünf Pflichtspielen lediglich einen Sieg einfahren und musste sich am Sonntag mit einem 2:2-Remis gegen Wolfsburg begnügen. Obwohl die Saison mit fünf Heimsiegen in Folge furios begann, gelangen den „Roten Bullen“ seit Beginn des Jahres 2026 nur noch zwei Erfolge in der heimischen Red Bull Arena.

Ganz anders präsentiert sich Borussia Dortmund: Der BVB ist brillant in das neue Jahr gestartet. Unter der Regie von Niko Kovač feierte das Team sechs Ligasiege in Serie und setzte zudem am Dienstag mit einem 2:0 gegen Atalanta ein Ausrufezeichen in Europa. Durch diese beeindruckende Serie konnte Dortmund den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München auf sechs Punkte verkürzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Leipzig vs Dortmund

Leipzig:Vandevoordt, Baku, Orban, Lukeba, Raum, Schlager, Gruda, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Dortmund:Kobel, Bensebaini, Reggiani, Anton, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy

Dortmund peilt den siebten Sieg in Folge an

Die aktuellen Sorgen in Leipzig werden durch das Verletzungspech verschärft: Stammtorhüter Peter Gulácsi fällt mit einer Knieverletzung aus und leistet Assan Ouédraogo im Lazarett Gesellschaft. Sein Fehlen wiegt schwer, weshalb Maarten Vandevoordt zwischen den Pfosten erwartet wird.

Beim BVB muss Niko Kovač zwar voraussichtlich weiterhin auf Nico Schlotterbeck und Niklas Süle verzichten, kann dafür aber wieder auf Marcel Sabitzer bauen. Dank der enormen Kaderbreite geht der BVB dennoch hochmotiviert in die Partie. Mit 18 Toren aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen reisen die Gäste mit einer gewaltigen Offensiv-Wucht an.

Auch wenn Leipzig den Heimvorteil hat, spricht die Statistik gegen sie: Dortmund hat seit Oktober kein nationales Auswärtsspiel mehr verloren. Die Kombination aus der Verletzung von Gulácsi und der aktuellen Torlaune von Serhou Guirassy lässt auf einen schwierigen Abend für die Hausherren schließen.

Leipzig vs Dortmund Wette 1: Sieg Dortmund zu einer Quote von 3.10 auf bet365

Erwartungen an eine dynamische zweite Hälfte in Sachsen

Ein Blick auf die jüngsten Statistiken zeigt, dass sowohl Leipzig als auch Dortmund dazu neigen, in der zweiten Halbzeit mehr Tore zu produzieren. Gleichzeitig sind beide Defensivreihen nach dem Seitenwechsel anfälliger für Gegentreffer.

Es gibt also gute Gründe, in der Red Bull Arena mit einem „Offensiv-Feuerwerk“ nach der Pause zu rechnen. Leipzig erzielte im bisherigen Saisonverlauf vier Tore mehr in den zweiten 45 Minuten, kassierte dort aber auch doppelt so viele Gegentreffer. Ähnlich sieht es beim BVB aus: Während man in der ersten Hälfte zwar ein Tor mehr erzielte, kassierte man nach der Pause viermal so viele Gegentore (4 gegenüber 16).

Zudem stützen die „Both Teams to Score“-Werte (BTTS) diese Prognose. In 64% der Heimspiele von RB trafen beide Mannschaften – ein Wert, den Dortmund in seinen Auswärtspartien exakt spiegelt.

Leipzig vs Dortmund Wette 2: Beide Teams treffen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 2.37 auf bet365

Die Wiederauferstehung von Serhou Guirassy

Nach einer Durststrecke, in der ihm nur ein Treffer in 12 Partien gelang, hat Serhou Guirassy seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor zurückgewonnen. Der 29-jährige Nationalspieler Guineas knipste fünfmal in den letzten drei Ligaspielen und war auch unter der Woche in der Königsklasse erfolgreich. Guirassy unter Kontrolle zu bringen, wird für die Defensive von Ole Werner die Mammutaufgabe des Abends.

Zwar verfügen beide Kader über zahlreiche potenzielle Torschützen, doch Guirassy ist momentan die mit Abstand gefährlichste Waffe im Angriff. Er wird alles daran setzen, seinen Lauf fortzusetzen. Unterstützt von den präzisen Vorlagen eines Julian Ryerson und der starken Form von Maximilian Beier, wird der BVB die Leipziger Hintermannschaft ordentlich beschäftigen.

Leipzig vs Dortmund Wette 3:Serhou Guirassy trifft jederzeit zu einer Quote von 2.05 auf bet365

