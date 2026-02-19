Lecce vs Inter Milan Wett Tipp: Nerazzurri setzen ihren Scudetto-Marsch fort

Unser Experte geht davon aus, dass das Team von Christian Chivu die Abstiegssorgen von Lecce weiter verschärfen wird. Im Stadio Via del Mare deutet alles auf eine einseitige Angelegenheit zugunsten von Inter Mailand hin.

Die besten Wetten für Lecce vs Inter Milan

Inter gewinnt die erste Halbzeit, zu einer Quote von 1,92 bei bet365

Beide Teams treffen und über 2,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 2,90 bei bet365

Pio Esposito trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt, zu einer Quote von 2,60 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Lecce 1-3 Inter

Torschützen-Wett Tipp: Lecce – Riccardo Sottil; Inter – Pio Esposito, Piotr Zielinski, Lautaro Martinez

Eusebio Di Francesco hat Lecce jüngst zu zwei Siegen in Folge geführt – ein Novum in dieser Saison für die Süditaliener. Nach dem 2:1-Erfolg gegen Udinese in der Vorwoche folgte ein souveräner 2:0-Sieg gegen Cagliari. Diese kleine Serie hat die Hoffnung auf den Klassenerhalt im Stadio Via del Mare spürbar neu entfacht.

Dennoch ist ein weiterer Punktgewinn fast Pflicht, um den Vorsprung von drei Punkten auf die Fiorentina zu wahren, die ihrerseits nur zwei der letzten acht Spiele verloren hat. Das Hauptproblem von Lecce bleibt die Offensive: Mit nur 17 Saisontoren stellt das Team den harmlosesten Angriff der gesamten Liga.

Inter Mailand reist dagegen mit breiter Brust an. Zuletzt feierten die Nerazzurri einen emotionalen 3:2-Comeback-Sieg gegen Juventus im Derby d’Italia. Piotr Zielinskis später Linksschuss sicherte nicht nur den Prestige-Sieg, sondern zementierte auch den Vorsprung von acht Punkten an der Tabellenspitze.

Dieser Erfolg war der sechste Ligasieg in Serie seit der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Arsenal Mitte Januar. Zudem liest sich die Bilanz gegen Lecce beeindruckend: Die Mailänder konnten die letzten sieben direkten Duelle allesamt für sich entscheiden.

Auswärts sind die Nerazzurri eine Macht. Die letzte Niederlage in der Fremde in der Serie A datiert vom Oktober 2025 gegen Napoli.

Aktuell trennen Lecce und Inter satte 37 Punkte, was den massiven Qualitätsunterschied verdeutlicht. Es ist zu erwarten, dass Inters Beton-Abwehr die schwächelnde Offensive der "Salentini" neutralisiert und die Tabellenführung souverän verteidigt wird.

Voraussichtliche Aufstellungen für Lecce vs Inter Milan

Lecce:Falcone, Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo, Gandelman, Ramadani, Coulibaly, Pierotti, Cheddira, Sottil

Inter Milan:Sommer, Bissek, Akanji, Bastoni, Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco, Martinez, Esposito

Nerazzurri mit Blitzstart in Lecce

Inter Mailand überzeugt in dieser Saison durch eine konstante Torgefahr über 90 Minuten, wobei besonders die Effizienz in der Anfangsphase heraussticht. Neun der letzten 17 Ligatore erzielte Inter bereits vor der Halbzeitpause – das entspricht mehr als der Hälfte ihrer Treffer in den vergangenen fünf Partien.

Diese frühen Tore sind kein Zufall, sondern taktisches Kalkül. Schon gegen Juventus sorgte ein frühes Eigentor für die Führung. Insgesamt fielen drei der letzten Tore in den vergangenen fünf Spielen bereits in den ersten 20 Minuten. Beeindruckend: Die Elf von Chivu lag in keinem der letzten 17 Serie-A-Spiele zur Pause zurück.

Lecce hingegen verschläft den Start regelmäßig und konnte in den letzten sechs Partien zur Halbzeit nicht ein einziges Mal führen. Die Mannschaft braucht oft Zeit, um in den Rhythmus zu kommen. Da Inter nach dem Last-Minute-Sieg gegen Juve vor Selbstvertrauen strotzt, werden sie den Druck auf den Abstiegskandidaten von Beginn an hochhalten.

Angesichts der spielerischen Überlegenheit und der Startschwierigkeiten der Gastgeber ist eine Pausenführung der Gäste sehr wahrscheinlich.

Lecce vs Inter Milan Wette 1: Inter gewinnt die erste Halbzeit, zu einer Quote von 1,92 bei bet365

Lecces Aufwärtstrend bietet Tor-Potenzial

Yann Sommer liefert in dieser Spielzeit absolute Spitzenwerte ab. Der Schweizer Nationalkeeper hat in 23 Ligaeinsätzen zwölfmal die Null gehalten – eine Quote von 52,2 %.

Zwar konnte er in drei seiner letzten fünf Ligaspiele einen Clean Sheet verbuchen, musste aber gegen Juventus zweimal hinter sich greifen. Dies war erst das zweite Mal in zehn Pflichtspielen, dass Inter mehr als ein Gegentor kassierte. Auswärts steht die Serie sogar bei fünf Spielen ohne Gegentreffer.

Warum also der Tipp auf "Beide treffen"? Hier setzen wir auf den jüngsten Aufschwung der Hausherren. Unter Di Francesco hat Lecce in zwei aufeinanderfolgenden Spielen getroffen, was das Vertrauen einer Mannschaft gestärkt hat, die zuvor offensiv völlig harmlos wirkte.

Inter hat zwar in den letzten sechs Duellen gegen Lecce kein Gegentor zugelassen, doch die Gastgeber befinden sich trotz ihres letzten Platzes in der xG-Tabelle (Expected Goals) in ihrer besten Saisonphase. Selbst bei einer Niederlage trauen wir den "Salentini" einen Ehrentreffer zu.

Kombiniert mit Inters Offensivpower sollte die Marke von über 2,5 Toren in diesem Fall leicht geknackt werden.

Lecce vs Inter Milan Wette 2: Beide Teams treffen und über 2,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 2,90 bei bet365

Inters "Rising Star" vor dem nächsten Streich

Francesco Pio Esposito beginnt endlich, sein enormes Potenzial im San Siro voll auszuschöpfen. Nach seiner Leihe bei Spezia hat er sich in dieser Saison zu einer verlässlichen Option im Angriff entwickelt.

Sein Kopfballtor gegen Juve brachte Inter in der zweiten Halbzeit auf die Siegerstraße – es war sein vierter Ligatreffer in dieser Saison. In insgesamt 1.299 Pflichtspielminuten (verteilt auf 32 Spiele) kommt Esposito auf sechs Tore und sechs Vorlagen. Statistisch gesehen ist er also alle 108 Minuten direkt an einem Tor beteiligt.

Der 20-Jährige befindet sich in seiner Debütsaison in der Serie A in der Form seines Lebens. Trainer Cristian Chivu vertraut dem Youngster blind, und es ist wahrscheinlich, dass er am Mittwoch seinen zwölften Startelfeinsatz erhält. Gegen eine instabile Abwehr eines Abstiegskandidaten könnten sein Stellungsspiel und seine Abschlussstärke den Unterschied machen.

Lecce vs Inter Milan Wette 3:Pio Esposito trifft zu einem beliebigen Zeitpunkt, zu einer Quote von 2,60 bei bet365

+