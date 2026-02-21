Everton vs Manchester United Wett Tipp: Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

Everton ist seit drei Duellen gegen United ungeschlagen. Dennoch kommen die Toffees in ihrem neuen Hill Dickinson Stadium bisher nur auf durchschnittlich 1,23 Punkte pro Spiel.

Die besten Wetten für Everton vs Manchester United

Beide Teams treffen (Ja) & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Bryan Mbeumo trifft oder bereitet vor zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torreichste Halbzeit: 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,05 beibet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Everton 1-2 Manchester United

Torschützen-Wett Tipp: Everton – Barry; Manchester United – Sesko, Mbeumo

Manchester United reist am Montagabend zum Gastspiel nach Liverpool, um den Platz in den Top 4 der Premier League zu zementieren.

Everton hat nur eines der letzten sechs Ligaspiele verloren und belegt aktuell den achten Tabellenplatz. Für die Toffees ist es eine bislang erfolgreiche Saison, in der sie sogar noch Außenseiterchancen auf das internationale Geschäft haben. Damit das klappt, muss sich jedoch die Heimbilanz drastisch bessern: In der Saison 2025/26 konnte Everton lediglich 31 % der Partien im neuen Hill Dickinson Stadium gewinnen.

Everton-Coach David Moyes muss zudem auf den gesperrten Verteidiger Jake O’Brien verzichten. Auch Jack Grealish fällt nach seiner schweren Verletzung, die potenziell das Saisonaus bedeutet, weiterhin aus. In seiner Abwesenheit sind vor allem Kiernan Dewsbury-Hall und Iliman Ndiaye in die Bresche gesprungen.

Für Uniteds Interimstrainer Michael Carrick könnte es an der Seitenlinie von Old Trafford kaum besser laufen. Der ehemalige Kapitän der Red Devils feierte vier Siege aus den letzten fünf Spielen und verdrängte damit Chelsea von Platz vier.

Um ein echter Champions-League-Anwärter zu bleiben, muss United allerdings die Auswärtsschwäche ablegen. Während man zu Hause starke 2,08 Punkte pro Spiel holt, liegt die Siegquote in der Fremde bei mageren 31 %. Zudem kassiert das Team von Carrick auswärts im Schnitt 1,69 Gegentore pro Spiel. Immerhin lichtet sich das Lazarett: Patrick Dorgu ist der einzige sichere Ausfall, während hinter Matthijs de Ligt und Mason Mount noch ein Fragezeichen steht.

Voraussichtliche Aufstellungen für Everton vs Manchester United

Everton:Pickford, Patterson, Mykolenko, Branthwaite, Tarkowski, Gueye, Garner, George, Ndiaye, Dewsbury-Hall, Barry

Manchester United:Lammens, Dalot, Shaw, Martinez, Maguire, Mainoo, Casemiro, Diallo, Fernandes, Mbeumo, Sesko

Spektakel auf Mersey-Side erwartet

In Evertons Heimspielen fielen in dieser Saison durchschnittlich 2,62 Tore. Bei Uniteds Auswärtsspielen liegt dieser Wert mit 3,38 Treffern sogar noch deutlich höher.

United erzielt in der Fremde zwar 1,69 Tore pro Partie, fängt sich aber exakt die gleiche Anzahl an Gegentreffern ein. In satten 92 % ihrer Auswärtsspiele trafen beide Mannschaften – eine „Weiße Weste“ konnte die Carrick-Elf auf fremdem Platz in dieser Spielzeit noch gar nicht wahren.

Auch bei Everton endeten mehr als die Hälfte der Heimspiele (54 %) mit Toren auf beiden Seiten. Die Wettmärkte schätzen die Chance auf mindestens drei Tore und Treffer beider Teams am Montag derzeit nur auf etwa 50 % ein. Basierend auf den Statistiken bietet dieser Wett Tipp also einen echten Mehrwert.

Everton vs Manchester United Wette 1: Beide Teams treffen (Ja) & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Mbeumo als entscheidender Faktor

Bryan Mbeumo hat sich in den letzten Wochen unter Michael Carrick als absoluter Schlüsselspieler erwiesen. Der kamerunische Nationalstürmer war in seinen letzten fünf Einsätzen in der Premier League an vier Toren direkt beteiligt. Abgesehen von seiner Abstellung für den Afrika-Cup während der Weihnachtszeit ist er aus der Startelf der Red Devils nicht wegzudenken.

Mit 11 Scorerpunkten in 21 Ligaspielen kommt er auf eine Quote von 52,38 % für ein Tor oder einen Assist pro Spiel.

Rein statistisch gesehen müsste die Quote für einen Scorerpunkt von Mbeumo also bei etwa 1.91 liegen. Da der Markt die Wahrscheinlichkeit gegen die Toffees aber nur bei 50 % sieht, ist die angebotene Quote sehr attraktiv.

Everton vs Manchester United Wette 2: Bryan Mbeumo trifft oder bereitet vor zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Tore nach dem Seitenwechsel

Ein Blick auf die Torverteilung liefert eine weitere spannende Statistik: United hat mehr als zwei Drittel (68 %) seiner Auswärtstore in der zweiten Halbzeit erzielt. Gleichzeitig fielen 64 % der Auswärtsgegentore nach der Pause.

Auch bei Everton zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: Über die Hälfte der Heimtore (56 %) markierten die Toffees in den zweiten 45 Minuten. Sechs der bisher 16 Heimtreffer fielen sogar erst in der absoluten Schlussviertelstunde.

Obwohl die Daten klar für einen torreicheren zweiten Durchgang sprechen, implizieren die Quoten hier nur eine Wahrscheinlichkeit von 50 %. Für uns ist dies der Top-Value-Pick des Spieltags.

Everton vs Manchester United Wette 3: Torreichste Halbzeit: 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,05 bei bet365



