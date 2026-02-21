Barcelona vs Levante Wett Tipp: Raphinha führt Barça zum deutlichen Heimsieg

Unser Experte rechnet mit einem überzeugenden Sieg für Barcelona. Dabei stehen ein Treffer von Raphinha sowie eine torreiche zweite Halbzeit im Fokus seiner Analyse.

Die besten Wetten für Barcelona vs Levante

Barcelona -2 Handicap zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Raphinha trifft jederzeit zu einer Quote von 1,57 bei bet365

2. Halbzeit – Barcelona über 2,5 Tore zu einer Quote von 3,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 4-1 Levante

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermín López; Levante – Karl Etta Eyong

Barcelonas Jagd nach der Meisterschaft erlitt am Montagabend einen herben Dämpfer, als man sich im katalanischen Derby gegen Girona überraschend mit 1:2 geschlagen geben musste. Dies war bereits die zweite Saisonniederlage im Jahr 2026, wodurch die Blaugrana auf den zweiten Tabellenplatz hinter Real Madrid abrutschte.

Zudem musste das Team wettbewerbsübergreifend zuletzt zwei Pleiten in Folge hinnehmen, darunter ein schmerzhaftes 0:4 gegen Atlético Madrid in der Copa del Rey. Die Taktik von Hansi Flick steht momentan massiv unter Beobachtung, und erste Berichte deuten darauf hin, dass Teile der Mannschaft einen anderen spielerischen Ansatz bevorzugen würden.

Das Heimspiel gegen den kriselnden Außenseiter Levante kommt da wie gerufen, um wieder in die Spur zu finden. Die Gäste reisen mit der Last von zwei Derby-Niederlagen gegen Valencia und Villarreal im Gepäck an. Levante steckt tief im Abstiegskampf fest und konnte in der gesamten bisherigen Spielzeit lediglich vier Siege einfahren.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Levante

Barcelona:J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsí, Koundé, De Jong, Fermín, Olmo, Raphinha, Ferran, Yamal

Levante:Ryan, Sanchez, Moreno, De la Fuente, Toljan, Raghouber, Vencedor, Romero, Alvarez, Tunde, Etta Eyong

Barça vor Wiedergutmachung mit deutlichem Sieg

Die spielerische Qualität von Barcelona war in den letzten Partien durchaus besorgniserregend. Die defensiven Schwächen wurden sowohl von Girona als auch von Atlético gnadenlos offengelegt. Dennoch spricht die makellose Heimbilanz dafür, dass Du am Sonntag mit einer Reaktion rechnen kannst.

Die Katalanen haben in dieser La Liga-Saison im eigenen Stadion eine Siegquote von 100 %. Im Schnitt erzielen sie zu Hause 3,09 Tore pro Spiel und kassieren lediglich 0,45 Gegentreffer pro 90 Minuten. Besonders beeindruckend: 45 % dieser Heimspiele wurden mit einem Vorsprung von drei oder mehr Toren gewonnen.

Für Levante ist das eine Mammutaufgabe. Die kurze Phase der Besserung unter dem neuen Trainer Luís Castro scheint bereits wieder verpufft zu sein. Mit durchschnittlich 1,71 Gegentoren pro Spiel stellt Levante die schwächste Defensive des spanischen Oberhauses.

Zudem trennen die Gäste bereits sieben Punkte vom rettenden Ufer. Ein weiterer Nachteil: Während Levante noch am Mittwochabend im Einsatz war, konnte sich Barça unter der Woche voll regenerieren. Ein Sieg der Hausherren mit einem Handicap von -2 erscheint bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 54 % äußerst attraktiv.

Barcelona vs Levante Wette 1: Barcelona -2 Handicap zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Raphinha wird für Levante zum Problem

Diese Saison hat einmal mehr gezeigt, wie unverzichtbar Raphinha für das System von Barcelona ist – besonders wenn es um die Effizienz im Pressing geht. Ohne ihn fiel es den Gegnern deutlich leichter, das Mittelfeld zu überbrücken und die hochstehende Abwehrkette von Hansi Flick auszuhebeln.

Der ehemalige Flügelstürmer von Leeds United ist gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt. Nach seinem 63-minütigen Einsatz gegen Girona dürfte er am Sonntag physisch wieder voll auf der Höhe sein.

In den Monaten Dezember und Januar war Raphinha in absoluter Topform und erzielte sechs Tore in zehn Einsätzen. Trotz seiner Verletzungssorgen kommt der 29-Jährige in dieser La Liga-Saison auf einen Schnitt von einem Tor alle 117 Minuten.

Gegen die schlechteste Abwehr der Liga stehen die Chancen sehr gut, dass er diese Statistik weiter aufpoliert. Die Quote für einen Treffer von Raphinha zu jedem beliebigen Zeitpunkt bietet hier einen sehr guten Value (implizierte Wahrscheinlichkeit von 57 %).

Barcelona vs Levante Wette 2: Raphinha trifft jederzeit zu einer Quote von 1,57 bei bet365

Dominanz der Gastgeber nach der Pause

Für Levante ist es das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass die Kräfte und die Moral in der zweiten Halbzeit nachlassen werden. Die Derby-Pleiten der letzten Woche haben spürbare Spuren hinterlassen, und die Chancen auf den Klassenerhalt schwinden zusehends.

Ein Blick auf das letzte Duell zeigt die Comeback-Qualitäten von Barça: Damals führte Levante zur Pause mit 2:0, verlor am Ende aber noch mit 2:3. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie dominant die Katalanen in dieser Saison nach dem Seitenwechsel agieren.

In nur elf Heimspielen hat Barcelona in La Liga stolze 21 Tore nach der Halbzeit erzielt – und dabei im eigenen Stadion noch kein einziges Gegentor in der zweiten Hälfte kassiert.

Levante hingegen bricht auswärts oft ein. 67 % ihrer Gegentore in der Fremde fallen in den zweiten 45 Minuten. Aufgrund dieser Trends ist der Wett Tipp auf über 2,5 Tore für Barcelona in der zweiten Halbzeit eine Überlegung wert.

Barcelona vs Levante Wette 3:2. Halbzeit – Barcelona über 2,5 Tore zu einer Quote von 3,00 bei bet365

