Atalanta vs Borussia Dortmund Wett Tipp: Die Führung verteidigen

Unser Wett-Experte erwartet, dass die Hausherren nach der Niederlage im Hinspiel vor eigenem Publikum zurückschlagen werden. Dennoch stehen die Chancen gut, dass die Gäste aus Dortmund am Ende den Einzug in die nächste Runde perfekt machen.

Die besten Wetten für Atalanta vs Borussia Dortmund

Doppelte Chance – Atalanta/Unentschieden zu einer Quote von 1.33 bei bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.58 bei bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Serhou Guirassy zu einer Quote von 2.30 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Atalanta 1:1 Borussia Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Atalanta – Mario Pasalic; Borussia Dortmund – Serhou Guirassy

Atalanta geht mit einer schwierigen Ausgangslage in das Rückspiel der Champions-League-Playoffs, wenn sie Borussia Dortmund in der New Balance Arena in Bergamo empfangen. Mut macht den Italienern jedoch ihre starke Form in der Serie A, allen voran der beeindruckende Sieg gegen den amtierenden Meister Napoli.

Das Team von Raffaele Palladino dürfte enttäuscht gewesen sein, Deutschland ohne ein besseres Ergebnis verlassen zu haben. Die Italiener hatten mehr Ballbesitz und verzeichneten drei Schüsse aufs Tor, während Dortmund nur zweimal gefährlich wurde. Am Mittwochabend wird es darauf ankommen, diese Dominanz im letzten Drittel auch in Tore umzumünzen.

Um weiterzukommen oder zumindest die Verlängerung zu erzwingen, muss Atalanta mindestens zwei Tore erzielen und gleichzeitig hinten die Null halten. Eine Mammutaufgabe, doch die Hoffnung stirbt zuletzt: Dortmund verlor seine zwei vorangegangenen UCL-Partien jeweils mit 0:2.

Der BVB hingegen muss lediglich eine Niederlage vermeiden oder verhindern, dass die Gastgeber mehr als einmal treffen, um das Ticket für das Achtelfinale zu lösen. Die Generalprobe in der Bundesliga endete für die Borussia mit einem 2:2-Unentschieden bei RB Leipzig – ein Ergebnis, das sicher schon unter dem Eindruck der Reise nach Italien stand. Die Männer von Niko Kovac müssen zudem einen kleinen Fluch besiegen: In dieser Champions-League-Saison tat man sich gegen italienische Gegner bisher spürbar schwer.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atalanta vs Borussia Dortmund

Atalanta:Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, Pasalic, Zalewski, Scamacca

Borussia Dortmund:Kobel, Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy

Die Bilanz: International vs. National

Atalanta blickt auf eine eher durchwachsene Champions-League-Kampagne zurück. In neun Spielen gab es vier Siege und vier Unentschieden, allerdings gingen die letzten drei UCL-Partien in Folge verloren. Besonders kritisch: Nur zwei der vier Siege gelangen im eigenen Stadion – ein Punkt, der den Fans in Bergamo Sorgen bereiten dürfte.

Immerhin konnte Atalanta vier der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen. Auch bei Dortmund war der Sieg in der Vorwoche eher ein Lichtblick in einer ansonsten mageren europäischen Bilanz der letzten Zeit. Es war einer der wenigen Siege aus den vergangenen vier Spielen in diesem Wettbewerb. Die Gesamtform stimmt jedoch: Das Kovac-Team hat vier der letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend gewonnen und ist in diesem Zeitraum ungeschlagen.

Es ist daher schwer, einen klaren Favoriten für dieses Duell zu benennen, zumal die Borussia in vier Champions-League-Auswärtsspielen nur einen Sieg einfahren konnte. Interessantes Detail: Dortmund gewann zwar zwei der letzten drei direkten Duelle, doch das einzige Aufeinandertreffen in Italien endete remis.

Atalanta vs Borussia Dortmund Wette 1: Doppelte Chance – Atalanta/Unentschieden zu einer Quote von 1.33 bei bet365

Statistische Trends deuten auf Tore hin

Die Dortmunder präsentierten sich offensiv bisher deutlich gefährlicher und erzielten in dieser Champions-League-Saison bereits 21 Treffer. Mit einem Schnitt von 2,34 Toren pro Spiel belegt der BVB damit den siebten Platz unter allen 32 gestarteten Teams.

Atalanta wiederum wird darauf spekulieren, dass die Dortmunder Defensive nicht immer sattelfest ist. Die Gäste kassierten in neun UCL-Spielen 17 Gegentore (Schnitt: 1,89) und konnten im gesamten Wettbewerb nur zweimal die Null halten.

Im Gegensatz dazu tat sich der Kader von Palladino offensiv schwer und traf in neun Spielen nur zehnmal, während man zwölf Gegentore hinnehmen musste. Aber Achtung: In den letzten beiden Heimspielen von Atalanta trafen jeweils beide Mannschaften.

Da zudem in zwei der letzten drei direkten Duelle beide Teams erfolgreich waren, spricht vieles für ein ähnliches Szenario am Mittwoch.

Atalanta vs Borussia Dortmund Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.58 bei bet365

Guirassy als Schlüsselfigur im Dortmunder Angriff

Serhou Guirassy wird das Zentrum der Dortmunder Angriffsbemühungen sein. Er ist mit vier Treffern der Top-Scorer des Klubs in dieser Champions-League-Saison und steuerte in neun Einsätzen zudem drei Assists bei. Die Zahlen des Nationalspielers aus Guinea sind herausragend, was ihn zum Top-Kandidaten für einen Treffer in diesem Spiel macht.

Obwohl der 29-Jährige am Wochenende gegen Leipzig leer ausging, ist seine jüngste Bilanz beeindruckend: Sechs Tore in den letzten fünf Pflichtspielen stehen zu Buche. Darunter waren zwei Doppelpacks sowie ein Tor und eine Vorlage im Hinspiel gegen Atalanta.

Da er an beiden Toren beim 2:0-Hinspielsieg direkt beteiligt war, bleibt Guirassy die größte Gefahr für die Italiener. Da Atalanta kommen muss, um den Rückstand aufzuholen, wird Guirassy im letzten Drittel zwangsläufig Räume zum Kontern vorfinden.

Atalanta vs Borussia Dortmund Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Serhou Guirassy zu einer Quote von 2.30 bei bet365

+