AC Milan vs Parma Wett Tipp: Die Crociati als Stolperstein

Unser Experten-Wett-Tipp sieht den AC Milan im heimischen San Siro auf der Siegerstraße, allerdings dürfte es gegen Carlos Cuestas Parma aus dem Tabellenmittelfeld ein eher torarmes Geduldsspiel werden.

Die besten Wetten für AC Milan vs Parma

Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 2.20 bei bet365

2. Halbzeit – Über 1,5 Tore, zu einer Quote von 2.00 bei bet365

Unentschieden zur Halbzeit, zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: AC Milan 2:1 Parma

Torschützen-Wett Tipp: AC Milan – Rafael Leao, Luka Modric; Parma – Gabriel Strefezza

Zuletzt ließ der AC Milan im San Siro wichtige Punkte gegen Cesc Fàbregas’ Como liegen. Nico Paz brachte die Gäste in Führung, doch Rafael Leao rettete in der 60. Minute mit seinem Ausgleich das Remis – und bewahrte Milan vor der ersten Pleite gegen Como seit 1985.

Auch wenn die Niederlage abgewendet wurde, war das Resultat ein herber Dämpfer für die Scudetto-Träume der Rossoneri. Inter Milan liegt nun mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, während nur noch ein Drittel der Saison zu spielen ist.

Parma reist derweil als Tabellenzwölfter an und dürfte nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust auftreten. Die "Crociati" beendeten ihre Durststrecke von vier sieglosen Spielen durch ein 1:0 gegen Bologna und ein dramatisches 2:1 gegen Hellas Verona, das Mateo Pellegrini erst in der 93. Minute per Kopf entschied.

Trotz dieser Erfolgserlebnisse fehlt Parma im Vergleich zu Milan die individuelle Klasse. Zudem ist ein Auftritt im San Siro eine ganz andere Hausnummer als die jüngsten Aufgaben.

Die Elf von Carlos Cuesta hat zwar ihre Offensivfreude wiederentdeckt, doch beide Siege fielen knapp aus. Es überrascht nicht, dass sie mit nur 18 Toren in 25 Spielen die zweitschwächste Offensive der Liga stellen. Auch Milan tat sich zuletzt im Abschluss schwer, doch die individuelle Qualität und die Heimstärke sollten ausreichen, um Parma – wenn auch knapp – in die Schranken zu weisen.

Voraussichtliche Aufstellungen für AC Milan vs Parma

AC Milan:Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Nkunku

Parma:Corvi, Del Prato, Circati, Valenti, Keita, Britschgi, Bernabe, Sorensen, Valeri, Strefezza, Pellegrino

Tor-Chancen auf beiden Seiten im San Siro

Der AC Milan hat in dieser Saison in fast jedem der bisherigen 25 Ligaspiele getroffen – die einzige Ausnahme war ein torloses Unentschieden gegen Juventus.

Mit 41 erzielten Treffern stellt das Team die drittbeste Offensive der Serie A, offenbart aber defensiv immer wieder Lücken. In sechs der letzten zehn Ligaspiele (einschließlich der letzten zwei Partien) trafen beide Mannschaften. Milan startet oft etwas schwerfällig, kann aber dank der individuellen Klasse das Spiel jederzeit an sich reißen.

Parma musste zwar Anfang des Monats eine 1:4-Klatsche gegen Juventus hinnehmen, trifft seitdem aber konstant. Das ist eine deutliche Steigerung zum Januar, als ihnen in sechs Spielen mickrige zwei Tore gelangen.

Die Historie stützt diesen Wett Tipp: In jedem der letzten sechs direkten Aufeinandertreffen fielen Tore auf beiden Seiten. Da Parma offensiv stabiler wirkt und Milan hinten öfter patzt, bietet die Wette auf "Beide Teams treffen" hier einen echten Value.

AC Milan vs Parma Wette 1: Beide Teams treffen – Ja, zu einer Quote von 2.20 bei bet365

Spannung bis zum Abpfiff: Fokus auf die zweite Hälfte

Die Rossoneri sind bekannt für ihre starken Schlussphasen. In drei der letzten fünf Partien waren Tore in den letzten 30 Minuten spielentscheidend – man denke an Leaos Ausgleich gegen Como oder die späten Treffer von Niclas Füllkrug und Luka Modric gegen Lecce bzw. Pisa.

Statistisch gesehen fielen fünf der letzten acht Milan-Tore in der zweiten Halbzeit. Das deutet darauf hin, dass Milan den Gegner erst mürbe spielt und dann zuschlägt, wenn die Kräfte nachlassen.

Parma zeigt ein ähnliches Muster: Drei ihrer letzten vier Tore erzielten sie nach dem Seitenwechsel. Auch die Siegtreffer der letzten zwei Spiele fielen erst in der zweiten Halbzeit. Wir erwarten ein vorsichtiges Abtasten zu Beginn, bei dem niemand zu viel Risiko geht. Je länger das Spiel dauert, desto mehr Räume werden sich jedoch für beide Seiten ergeben.

AC Milan vs Parma Wette 2: 2. Halbzeit – Über 1,5 Tore, zu einer Quote von 2.00 bei bet365

Taktik geprägte erste 45 Minuten

Der AC Milan hat sich in letzter Zeit als Spätstarter präsentiert und in drei der letzten fünf Spiele in der ersten Halbzeit keinen eigenen Treffer erzielt. Wenn sie früh trafen, hielten sie hinten meist bis zur Pause die Null.

Die Zahlen belegen: Milan hat acht von 15 Saisonspielen gewonnen, in denen es zur Halbzeit noch unentschieden stand. Einen Rückstand zur Pause konnten sie nur ein einziges Mal drehen. Sie geraten selten früh in Rückstand, stürmen aber auch nicht direkt mit einer Führung davon.

Parma geht die Anfangsphase ebenfalls extrem vorsichtig an. Sie lagen in der gesamten Saison erst dreimal zur Pause vorne, während sie in 14 Partien mit einem Remis in die Kabine gingen. Alles deutet auf ein taktisches Belauern hin, bei dem die Defensivreihen zunächst dominieren.

AC Milan vs Parma Wette 3:Unentschieden zur Halbzeit, zu einer Quote von 2.50 bei bet365

+