FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

7. Spieltag in der 3. Liga: Zwickau empfängt Türkgücü München. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Der FSV Zwickau trifft zum ersten Mal überhaupt auf den Aufsteiger Türkgücü München. Die Partie wird um 19 Uhr in der GGZ-Arena angepfiffen.

Beide Teams sind solide in die Saison gestartet und befinden sich aktuell in der oberen Tabellenhälfte. Besonders kurios: Sercan Sararer, ehemaliger türkischer Nationalspieler und Topscorer der , fehlt Türkgücü aufgrund einer Gelbsperre, und das nach gerade einmal sechs Spieltagen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Mehr Teams

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : 3. Liga (7. Spieltag)

: 3. Liga (7. Spieltag) Datum : Freitag, 23. Oktober 2020

: Freitag, 23. Oktober 2020 Uhrzeit : 19 Uhr

: 19 Uhr Ort : GGZ-Arena, Zwickau

: GGZ-Arena, Zwickau Zuschauer: 500

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Alle Fans von Zwickau und Türkgücü dürfen sich freuen: Jedes Spiel der 3. Liga wird live im TV und LIVE-STREAM übertragen. Möglich machen das die öffentlich-rechtlichen Sender der ARD und der Pay-TV-Sender MagentaSport. Während die ARD nur insgesamt 86 Spiele übertragen darf, zeigt Magenta jedes Spiel live.

#Heimspiel gegen @turkgucumunchen mit 500 Zuschauern!

Wer darf am Freitag in die GGZ Arena darf ? 👉 https://t.co/5RkoFH8SJx pic.twitter.com/7fWrJbwXsc — FSV Zwickau (@FSVZwickau) October 21, 2020

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV

Das heutige Match zwischen Zwickau und Türkgücü wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die einzige Möglichkeit, die 3. Liga heute zu sehen, ist über MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom geht ab 18.30 Uhr auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten. Dabei könnt Ihr aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz der 3. Liga sehen möchtet. Das Einzelspiel wird von Anett Sattler moderiert. Kurz vor Spielbeginn übernehmen dann Kommentator Andreas Mann und Experte Martin Lanig.

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Magenta

Für Kunden der Telekom ist Magenta im ersten Jahr kostenlos, danach fallen Gebühren in Höhe von 4,95 Euro pro Monat an. Als Nicht-Telekom-Kunde könnt Ihr Magenta auch abonnieren, allerdings müsst Ihr hier tiefer in die Tasche greifen, da das Abo für Euch 16,95 Euro monatlich kostet.

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im LIVE-STREAM

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Receiver von Magenta besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Für den Stream gelten die gleichen Abo-Bedingungen wie für die TV-Übertragung, auch sind Programm und Inhalt des Streams identisch mit dem der Fernsehsendung. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM von Magenta.

Quelle: Imago Images / Passion2Press

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Mannschaften, sobald diese offiziell sind.

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Ticker

Über den kostenlosen Ticker von Goal könnt Ihr Euch immer über das Geschehen aus Zwickau informieren, zudem gibt es interessante Statistiken – schaut mal rein!

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

FSV Zwickau ...gegen... Türkgücü Joe Enochs Trainer Alexander Schmidt Morris Schröter (275 Tsd. Euro) wertvollster Spieler Tom Boere (375 Tsd. Euro) 4,4 Mio. Euro Marktwert 5,8 Mio. Euro

FSV Zwickau gegen Türkgücü München heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick