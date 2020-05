FSV Zwickau vs. Hansa Rostock im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt der FSV Zwickau am Samstag Hansa Rostock. Goal sagt Euch, wie Ihr die Begegnung im TV und LIVE-STREAM schauen könnt.

Am Montag gab der außerordentliche DFB-Bundestag grünes Licht für einen Neustart der 3. Liga. Sehr zum Ärger des FSV Zwickau, der sich für einen Abbruch der Saison ausgesprochen hatte.

Heute kommt es daher zum Duell mit Hansa Rostock, das sich von Beginn an für eine Fortsetzung ausgesprochen hatte. Anstoß ist um 14 Uhr in der GGZ-Arena in Zwickau.

Auf die Vereine der kommt in den nächsten Tagen ein anstrengendes Programm mit fünf englischen Wochen zu. Der DFB will die Saison mit insgesamt elf ausstehenden Spielen bis zum 4. Juli beenden. Während sich der FSV Zwickau seit dem 19. Mai im Mannschaftstraining befindet, hatte Hansa Rostock dieses bereits fünf Tage zuvor aufgenommen.

Die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock wird live im TV und LIVE-STREAM zu sehen sein: In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung der 3. Liga heute! Außerdem präsentiert Euch Goal hier die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock heute live: Die Daten zum Duell in der 3. Liga

Duell FSV Zwickau - Hansa Rostock Datum Samstag, 30. Mai 2020 | 14 Uhr Ort GGZ-Arena, Zwickau

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock: Wo wird die 3. Liga heute live im TV übertragen?

Es ist kein Geheimnis, dass die 3. Liga live im deutschen Fernsehen übertragen wird. Das liegt daran, dass sich ein Pay-TV-Sender die Rechte an allen Begegnungen gesichert hat. Manche Spiele laufen jedoch auch live im Free-TV auf den regionalen Sendern der ARD. Es stellt sich daher die Frage, wie beim Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock die Regelung ist.

Wird die Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock heute im Free-TV zu sehen sein?

An dieser Stelle gibt es zunächst schlechte Nachrichten für alle Fans der 3. Liga: Zwar darf die ARD pro Saison bis zu 86 Spiele der 3. Liga live im TV zeigen, von den dritten Programmen hat sich aber keines die Übertragungsrechte für das Duell zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock gesichert.

Das liegt daran, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sender für folgende vier Spiele am Samstagnachmittag entschieden haben:

Die 3. Liga heute live im Free-TV (Samstag, 30. Mai, 14 Uhr):

Waldhof Mannheim - KFC Uerdingen: WDR

SV Meppen - Würzburger Kickers: NDR

1. FC Magdeburg - : MDR und SWR

und - FC Bayern II: BR

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock heute live im TV schauen - so funktioniert's

Stattdessen ist das Gastspiel von Hansa Rostock beim FSV Zwickau exklusiv beim Pay-TV-Sender MagentaSport zu sehen. Der Kanal der Telekom ist Eure erste Adresse, wenn Ihr die Spiele der 3. Liga schauen möchtet, denn nur dort werden alle 380 Spiele der 3. Liga live im TV - im Einzelspiel oder in der Konferenz - gezeigt / übertragen.

Bereits um 13.45 Uhr und somit 15 Minuten vor dem Anstoß begrüßt Euch Kommentator Andreas Mann aus der GGZ-Arena in Zwickau. Einziger Haken: Nur Kunden der Telekom können das Angebot für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich.

Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, muss deshalb aber nicht auf Zwickau vs. Rostock verzichten: Um das gesamte Programm von MagentaSport sehen zu können, bezahlen Nicht-Telekom-Kunden 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos lediglich 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM sehen - geht das?

Neben der TV-Übertragung habt Ihr aber auch die Möglichkeit, die gesamten 90 Minuten zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock im LIVE-STREAM zu verfolgen. Die Berichterstattung von MagentaSport ist nämlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet verfügbar.

Auf www.magentasport.de müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Begegnung live schauen. Die Konditionen sind im Internet die gleichen wie für das TV-Abo. Auch im LIVE-STREAM geht der Pay-TV-Anbieter um 13.45 Uhr auf Sendung, Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung.

Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock heute live: Die Aufstellungen

Aufstellung FSV Zwickau:

Brinkies - Godinho, Frick, Odabas, Reinhardt, Jensen, Schröter, Viteritti, Lange, König, Huth

Aufstellung Hansa Rostock:

Kolke - Neidhart, Riedel, Reinthaler, Scherff, Straith, Granatowski, Butzen, Nartey, Verhoek, Hanslik

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER

Ihr möchtet kein zusätzliches Abo abschließen, aber dennoch über die Ereignisse in der 3. Liga auf dem Laufenden bleiben? Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal zur Begegnung zwischen dem FSV Zwickau und Hansa Rostock liefert Euch detaillierte Beschreibung aller entscheidenden Szenen.

Schon ab 20 Minuten vor dem Anstoß erhaltet Ihr von uns alle wichtigen Informationen zum Duell. Sobald der Ball in Zwickau rollt, schicken wir Euch neben schnellen Aktualisierungen auch interessante Statistiken auf Euer mobiles Gerät, sodass der LIVE-TICKER auch eine Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

FSV Zwickau gegen Hansa Rostock heute live: So stehen die Teams in der Tabelle der 3. Liga

PLATZ VEREIN TORE PUNKTE 7 FC Bayern II 52:46 41 8 Hansa Rostock 36:31 41 9 Eintracht Braunschweig 42:38 41 ... 16 Hallescher FC 43:43 33 17 FSV Zwickau 40:41 32 18 Preußen Münster 37:48 27 19 Sonnenhof Großaspach 23:52 21 20 Carl Zeiss Jena 27:61 17

