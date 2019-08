FSV Zwickau - Carl-Zeiss Jena: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier seht Ihr die 3. Liga

Am vierten Spieltag der 3. Liga empfängt Zwickau das Krisen-Team aus Jena. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Das Ost-Duell der steht an, wenn der FSV Zwickau heute Nachmittag (Sonntag) Carl-Zeiss Jena empfängt. Anpfiff ist um 14 Uhr in der GGZ Arena in Zwickau.

Beide Teams treten mit einer Niederlage im Gepäck an. Zwickau kassierte unter der Woche eine 0:3-Klatsche gegen , für Jena war das 0:2 gegen Eintracht Braunschweig sogar die dritte Pleite im dritten Saisonspiel.

Der Gastgeber muss allerdings mit einem Handicap klarkommen. Co-Trainer Danny König hat im vergangenen Spiel die Rote Karte gesehen, weil er nach einem Gegentor etwas an der Freistoß-Ausführung zu Meckern hatte und das Spielfeld betrat. Gegen Jena ist er nun mit einem Innenraumverbot belegt worden.

Heute Nachmittag steigt das Ost-Derby und Ihr könnt es live verfolgen! Goal erklärt Euch, wo Ihr Zwickau gegen Jena im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt und präsentiert Euch die Aufstellungen, sobald sie raus sind.

FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena Datum So., 4. August 2019 | 14 Uhr Ort GGZ Arena, Zwickau Zuschauer 10.000 Plätze

FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena heute Nachmittag im TV verfolgen - ist das möglich?

Manche Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison auf den regionalen öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Zwickau gegen Jena allerdings nicht. Die Partie läuft nicht im Free-TV.

Der einzige Anbieter, der das Spiel im Programm hat, ist der Sat-Kanal Magenta Sport. Telekom-Kunden können den Sender im ersten Vertragsjahr kostenlos empfangen, ansonsten ist eine Gebühr von 9,95 Euro monatlich fällig.

Die Übertragung aus Zwickau startet um 13.45 Uhr und somit 15 Minuten vor Anpfiff der Begegnung, wenn Moderatorin Anett Sattler und Kommentator Benni Zander auf die Partie einstimmen.

Das Spiel ist jedoch nicht nur auf dem Fernsehkanal Magenta Sport empfangbar, sondern auch im Netz. Wie Ihr den LIVE-STREAM zur Partie abrufen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena: Die 3. Liga heute Nachmittag im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

Die Telekom stellt die Übertragung von Zwickau gegen Jena auch im Internet zur Verfügung. Im Streaming-Portal von Magenta Sport läuft die Berichterstattung ab 13.45 Uhr . Bild und Ton gleichen dabei der Fernsehübertragung.

Um den LIVE-STREAM starten zu können, ist jedoch auch hier ein Abonnement notwendig. Das gibt es monatlich für 16,95 Euro oder im Jahresabo für 9,95 Euro pro Monat. Wie die Buchung funktioniert, wird Euch auf dieser Seite erklärt.

Sobald Ihr Euer Konto eingerichtet habt, könnt Ihr Euch über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM von Zwickau gegen Jena klicken.

FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena: Goal präsentiert Euch das Spiel im LIVE-TICKER

Goal informiert Euch nicht nur mit den aktuellsten Nachrichten des internationalen Fußballs, auch die 3. Liga ist auf der größten Fußballseite der Welt beheimatet.

Auf unserer Seite könnt Ihr Euch rechtzeitig vor Spielbeginn zum LIVE-TICKER durchklicken und die wichtigsten Infos vor Spielbeginn erfahren. Sobald die Partie läuft, werden die interessantesten Szenen ausführlich geschildert.

Den LIVE-TICKER gibt's hier - das Ganze ist für Euch natürlich kostenlos!

FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena: Die Aufstellungen

Jenas Trainer wird nach null Punkten aus den ersten drei Spielen wohl Konsequenzen ziehen und etwas an der Ausrichtung ändern. Wer bei Anpfiff das Vertrauen von Lukas Kwasniok bekommt, könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn nachlesen.

Klickt Euch für die Aufstellungen später noch einmal rein.

FSV Zwickau vs. Carl-Zeiss Jena: Die bisherige Bilanz