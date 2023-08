Zoff bei Ajax Amsterdam? Aufsichtsrat untersagt Sven Mislintat Transfer von russischem Spieler

Sportdirektor Sven Mislintat hat bei Ajax Amsterdam offenbar intern Probleme, einen Transfer einzutüten.

WAS IST PASSIERT? Der Aufsichtsrat des niederländischen Rekordmeisters Ajax Amsterdam hat Sportdirektor Sven Mislintat offenbar einen Transfer untersagt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Wie De Telegraaf berichtet, wollte der ehemalige Sportdirektor des Bundesligisten VfB Stuttgart den in Russland geborenen Armenier Eduard Sperzyan vom russischen Erstligisten FK Krasnodar verpflichten. Wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine verweigerte der Aufsichtsrat aber seine Zustimmung.

WAS WURDE GESAGT? "Ajax muss für die Gesellschaft ein Vorbild sein. Wir erfüllen eine wichtige, breitere Rolle als nur ein Fußballteam auf einem Feld aufzustellen", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Pier Eringa.

