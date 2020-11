Zlatan Ibrahimovic verrät: Wäre für Mihajlovic umsonst zum FC Bologna gewechselt

Zlatan Ibrahimovic befindet sich bei Milan in bestechender Form. Beinahe wäre er aber nach eigenen Angaben beim Ligarivalen FC Bologna gelandet.

Angreifer Zlatan Ibrahimovic von der hat verraten, dass er beinahe kostenlos für den aufgelaufen wäre. Als Grund nannte er Rossoblu-Trainer Sinisa Mihajlovic.

"Er hat alles dafür getan, mich nach Bologna zu holen. Aber ich war ehrlich zu ihm und sagte, dass ich nicht mehr so viel laufe wie früher", sagte Ibrahimovic im Gespräch mit der Gazzetta dello Sport im Rahmen von Mihajlovics Biografie-Veröffentlichung. Der Schwede ergänzte: "Mihajlovic sagte, ich müsse nur vorne warten und ich erklärte ihm, dass für ihn kostenlos zu Bologna gewechselt wäre. Doch dann kam Milan."

Mihajlovic: Ibrahimovic? "Wollte ihn damals umbringen"

Persönlich lernten sich die beiden bei kennen, als Ibrahimovic 2006 von Juventus zu den Nerazzurri wechselte. Mihajlovic hatte damals seine aktive Fußball-Karriere beendet und arbeitete im Anschluss als Co-Trainer für die Lombarden. Anfangs, so enthüllten Ibra und Mihajlovic, habe es eine gegenseitige Abneigung gegeben.

"Ich wollte ihn damals während eines Spiels zwischen Juventus und Inter umbringen", sagte Mihajlovic. "Ich dachte nur das Schlechteste von ihm. Glücklicherweise war die Sorge unbegründet, als er zu Inter kam. Ich habe festgestellt, dass er ein toller Typ ist und ich bin glücklich, ihn als Freund zu haben."

Ibrahimovic über Mihajlovic: "Wenn ich in den Krieg ziehen muss, dann mit Sini"

Auch Ibrahimovic bestätigte: "Wir mochten uns anfangs nicht, aber bei Inter war es Liebe vom ersten Tag an. Ich sagte: 'Wenn ich in den Krieg ziehen muss, dann mit Sini an der Front und mit mir in zweiter Reihe.'"

Warum der Star-Stürmer sich Bologna letztlich doch nicht anschloss? "Es war keine Entscheidung zwischen Bologna und Mailand. Es war eine Entscheidung zwischen Karriereende und Weiterspielen", sagte Ibrahimovic.

Mit mittlerweile 39 Jahren zeigt sich Ibra treffsicherer denn je. In neun Pflichtspielen für die Modestädter erzielte er in der laufenden Saison neun Tore. Die Rossoneri führen die Tabelle in Italiens Beletage an.