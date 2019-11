Zlatan Ibrahimovic mit rätselhaftem Instagram-Post: Rückkehr nach Schweden?

Kehrt Zlatan Ibrahimovic nach Schweden zurück? Ein rätselhafter Post des Star-Stürmers sorgt für Verwirrung.

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic hat mit einem Instagram -Post am Dienstagmorgen angedeutet, dass seine sportliche Zukunft in liegen könnte. In einem Video präsentiert der 38-Jährige das Trikot des Stockholmer Klubs Hammarby IF.

Ob Ibrahimovic damit aber tatsächlich seinen Wechsel zu Hammarby verkündet, ist schwer zu deuten. Bereits in der Vergangenheit führte Ibrahimovic die Fußballwelt hinters Licht – zuletzt vor rund drei Wochen, als er in einer Videobotschaft mit den Worten "Spanien, wisst ihr was? Ich komme zurück", einen Wechsel in LaLiga andeutete.

Zuletzt galt der Serie-A-Klub als heißer Kandidat auf eine Verpflichtung des Schweden. Auch der machte sich Hoffnung auf einen Transfer.