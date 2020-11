Zlatan Ibrahimovic schenkt jedem Milan-Teamkollegen eine Playstation 5

Zlatan Ibrahimovic hat sich bei seinen Teamkollegen mal mit etwas anderem als Toren beliebt gemacht: Er verschenkte Spielekonsolen.

Milan-Superstar Zlatan Ibrahimovic hat all seinen Mannschaftskollegen bei den Rossoneri eine Playstation 5 geschenkt.

Unter anderem Samu Castillejo und Rafael Leao posteten Bilder ihres Geschenks von Ibrahimovic bei Instagram. "Danke GOAT (Greatest of All Time, d. Red.) für das Geschenk", schrieb Leao.

Zlatan Ibrahimovic mit Milan aktuell an der Tabellenspitze

Die Playstation 5 ist erst seit Donnerstag erhältlich und heiß begehrt. In war die Konsole schon nach wenigen Stunden zwischenzeitlich ausverkauft.

Ibrahimovic hatte also vorgesorgt, um seinen Mitspielern eine große Freude zu machen. Auch auf dem Platz tut das der 39-jährige Schwede, steht bereits bei acht Saisontoren und hat damit maßgeblichen Anteil daran, dass Milan in der aktuell auf Platz eins steht. Am Sonntag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) treffen Ibra und Co. im Top-Spiel auf den Tabellendritten aus Neapel.

