Zlatan Ibrahimovic verkündet Verbleib bei LA Galaxy: "Noch nicht fertig"

Die Zukunft von Superstar Zlatan Ibrahimovic ist geklärt. Der Stürmer wird ein weiteres Jahr für LA Galaxy in den USA auf Torejagd gehen.

Zlatan Ibrahimovic wird auch in der kommenden Saison für Los Angeles Galaxy in der Major League Soccer (MLS) auflaufen. Das verkündete der schwedische Superstar am Montag bei Twitter .

Dort postete der 37-Jährige ein kurzes Video über seine bisherige Zeit bei den Kaliforniern, das er mit den Worten "MLZ, ich bin noch nicht fertig mit dir" betitelte.

MLZ Im not done with you yet pic.twitter.com/1F68siOV16 17. Dezember 2018

Ibrahimovic wechselte von Manchester nach Los Angeles

Zuletzt gab es unter anderem das Gerücht, dass der Angreifer zu seinem Ex-Klub AC Mailand zurückkehren werde. Nachdem Milan einen Wechsel dementierte , herrscht nun Klarheit über die Zukunft des 116-fachen schwedischen Nationalspielers.

Ibrahimovic kam im März von Manchester United in die USA. In seiner ersten Spielzeit gelangen ihm in 27 Spielen 22 Tore und sieben Vorlagen.