Zlatan Ibrahimovic: Kylian Mbappe kommt Ronaldo am nächsten

Starstürmer Zlatan Ibrahimovic hat PSG-Angreifer Kylian Mbappe gelobt und erklärt, der junge Weltmeister sei aktuell der Spieler, der Brasiliens Sturmlegende Ronaldo am meisten ähnele. Gleichzeitig ermahnte er den Teenager, bei all dem Lob nicht abzuheben, sondern auf den Fußball fokussiert zu bleiben.

Ibrahimovic schwärmte in einem Interview mit der GQ vom einstigen Weltklassestürmer Ronaldo: "Es war immer der Brasilianer Ronaldo. Als er spielte, wollten ihn alle kopieren." Vor allem die Bewegungen von "El Fenomeno" hätten ihn begeistert, so Ibra weiter. "Sein Stil war einfach zu elegant. Er war der Spieler, für den man vor dem TV stand, wenn man ein Spiel schaute."

"Heutzutage geben mir kaum noch Spieler dieses Gefühl. Vielleicht ist jetzt Mbappe derjenige, der den Unterschied macht", führte er aus. "Hoffentlich arbeitet er weiter hart. Mit 19 ist er bereits ein Star. Ich hoffe, er bleibt hungrig und behält seine Leidenschaft für das Spiel. Dann wird er wachsen und noch mehr erreichen.“

Mbappe gewann im Alter von 20 Jahren unter anderem bereits die Weltmeisterschaft, die mit zwei unterschiedlichen Vereinen und den französischen Pokal.

