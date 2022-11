Kompletter Wahnsinn! Als Zlatan einen Mitspieler kopfüber aus dem Fenster baumeln ließ

"Er hat geschrien, ich habe Zlatan festgehalten." Ein Ex-Juve-Spieler hat eine irre Story enthüllt. Im Mittelpunkt: Zlatan Ibrahimovic.

Adrian Mutu spielte von 2005 bis 2006 für Juventus Turin. Damals stand er mit Spielern wie Zlatan Ibrahimovic oder Pavel Nedvěd auf dem Platz.

Nun erzählte der heute 43-Jährige von einer mehr als kuriosen Szene, die er bei den Bianconeri erlebte. Im Mittelpunkt waren Zlatan Ibrahimovic, Manuele Blasi - und ein tränenreicher Streich.

Juventus: Nedvěd -Provokation als Auslöser - Zlatan spielt Teamkollegen Streich

Bei einem Aufenthalt in Österreich aufgrund eines Champions-League-Duells mit Rapid Wien soll Manuele Blasi gesagt haben, Ibrahimovic und Mutu seien "nicht mehr bei Verstand", nachdem er gesehen hatte, wie sie dem damaligen Juventus-Star Pavel Nedved frech auf den Hinterkopf schlugen. Um den Mittelfeldspieler zu "bestrafen", haben sie ihm dann einen Streich gespielt.

In einem rumänischen Podcast erzählte Mutu von den Geschehnissen. "Ich saß in der Mitte des Tisches, neben mir saßen Nedved und Ibrahimovic. Zlatan legte seine Hand hinter mich und schlug Nedved auf den Kopf. Manuele Blasi sah uns und sagte, dass wir den Verstand verloren....", fing er zu erzählen an.

Der damalige Mittelstürmer fuhr fort: "Wir waren in Österreich, wir haben in der Champions League gegen Rapid Wien gespielt. Ich war in meinem Zimmer und Zlatan sagte mir, ich solle das Fenster öffnen. Ich schaute, ich war im zweiten Stock. Blasi durchquerte den Korridor, Zlatan packte ihn sich, brachte ihn ins Zimmer und steckte ihn aus dem Fenster. Wenn Ibrahimovic dich anfasste, konntest du nichts machen, denn er war groß, er hatte Kraft."

Die kuriose Situation sollte aber noch so richtig emotional werden. Denn der Schwede wurde dann deutlich, wie Mutu beschrieb: "Er hielt Blasi, der sich aus dem Fenster lehnte, nur an den Füßen fest und sagte: 'Kommentierst du immer noch, machst du das immer noch?'"

"Streich" nimmt emotionales Ende: Zlatan bringt Blasi zum Weinen

Tatsächlich sollte es zum Ende hin noch mächtig emotional werden, Blasi kamen gar die Tränen. "Er hat geschrien, ich habe Zlatan festgehalten. Als wir ihn wieder reinholten, brach er sofort in Tränen aus und sagte: 'Ihr seid nicht ganz richtig im Kopf, was ist das für ein Streich?'"

Dass Blasi dem 1,95 Meter großen Ibrahimovic anschließend nochmal seine Meinung geigte, scheint unwahrscheinlich.

"Ibra" ging von 2004 bis 2006 für den italienischen Rekordmeister auf Torejagd. Während Mutu den Verein bereits nach einer Saison verließ, blieb Blasi noch länger als Zlatan bei Juve und wechselte 2007 zur SSC Neapel.

Aktuell steht Ibrahimovic bei der AC Mailand unter Vertrag, fehlt bis Jahresende allerdings noch verletzungsbedingt. Mutu und Blasi sind inzwischen als Trainer aktiv. Ob Letzterer noch Kontakt zu Ibrahimovic hat? Wir wagen es zu bezweifeln.