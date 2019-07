Zlatan Ibrahimovic beschreibt sich in einem Hashtag: "#Gott"

Zlatan Ibrahimovic hat mal wieder einen zum Besten gegeben. Die Frage: Wie sich der Schwede in einem Hashtag beschreiben würde. Die Antwort ist klar.

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic von -Klub hat sich in einem von Twitter Sports veröffentlichten Interview mal wieder von seiner besten Seite gezeigt.

Auf die Frage, wie er sich in einem Hashtag beschreiben würde, antwortete der 37-jährige Schwede kurz und knapp: "#Gott". Daraufhin sagte Ibrahimovic in seiner ihm typischen Weise: "Nachdem ich das gemacht habe, wird Euer Twitter-Account explodieren."

Zlatan Ibrahimovic spielt starke Saison bei LA Galaxy

Seinen verbalen Ansagen lässt Ibrahimovic in dieser MLS-Saison bisher auch Taten auf dem Platz folgen. In 16 Einsätzen für LA Galaxy in der laufenden Spielzeit hat er bereits 13 Tore und drei Assists geliefert.

Let @Ibra_official himself explain why the world should follow him. 😂 pic.twitter.com/Md4rUoXCgX — Twitter Sports (@TwitterSports) 12. Juli 2019

Ibrahimovic war im März 2018 von nach Los Angeles gewechselt. Zuvor hatte er bereits für Malmö FF, Amsterdam, , , Barcelona, und gespielt.