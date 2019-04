Doppelpack beim Comeback: Zlatan Ibrahimovic schießt LA Galaxy zum Sieg

Zlatan Ibrahimovic präsentiert sich auch 2019 in toller Form. Gegen Portland schoss er LA Galaxy mit einem Doppelpack zum Sieg.

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat sich mit einem Doppelpack nach einer kurzen Verletzungspause zurückgemeldet. Der Schwede schoss Los Angeles Galaxy mit zwei verwandelten Elfmetern (33., 65.) zum 2:1 (1:1) gegen die Portland Timbers.

Zlatan Ibrahimovc fehlte zuletzt wegen Problemen an der Achillessehne

Galaxy, Rekordmeister der nordamerikanischen Profiliga , liegt nach vier Spielen auf dem fünften Platz der Western Conference.

Ibrahimovic hatte die vergangenen beiden Partien aufgrund von Problemen an der Achillessehne verpasst.

Neben seinem Doppelpack sorgte der 37-Jährige schon in der Anfangsphase für Aufsehen. Per Rückzieher traf er nur den Pfosten.

Der Schwede wechselte im Sommer 2018 von in die Vereinigten Staaten und kam in seiner Debütsaison auf 22 Treffer in 27 MLS-Partien.