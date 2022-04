Zlatan Ibrahimovic, Film: Ab wann ist "I Am Zlatan" in Deutschland im Kino zu sehen?

Der schwedische Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat mit "I am Zlatan" einen Film über sein Leben und seinen Weg zum Weltstar herausgebracht. In einigen Ländern konnte man ihn bereits sehen - aber ab wann läuft er in Deutschland im Kino?

Der Superstar ist zeitlebens nicht nur für seine zahlreichen Top-Klubs, bei denen er spielen durfte, bekannt geworden, sondern auch für seine teils legendären Sprüche. Kostprobe gefällig? Angesprochen darauf, was seinen Wechsel von PSG zu Manchester United im Jahr 2016 noch verhindern hätte können, meinte er: "Ich bleibe, wenn sie den Eiffelturm durch eine Statue von mir ersetzen."

Hier bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr zum neuen Film über Zlatan Ibrahimovic wissen müsst.

"I am Zlatan", der Film von Zlatan Ibrahimovic: Darum geht's

Die Handlung des Films beleuchtet den Aufstieg von ganz unten in den Ghettos von Malmö, Schweden, bis hin zur Weltspitze des europäischen Fußballs. Die Zuschauer werden mitgenommen in das schwedische Armenviertel, in dem Zlatan aufgewachsen ist und somit in seine Anfänge als Fußballer. Auch die zahlreichen Vereinsstationen, die er in seiner noch immer aktiven Spielerkarriere erleben durfte und seine teils schwierigen Verhältnisse mit Trainern von Weltformat (z.B. Pep Guardiola, Louis van Gaal) werden in der Autobiographie thematisiert.

Getty

Zlatan Ibrahimovic, Film: Diese Darsteller sind dabei

Der Film zeigt den Schweden sowohl in dessen früher Jugend als auch im Alter von 17 Jahren. Hierbei spielt Dominic Andersson Bajraktati den 11-jährigen und Granit Rushiti den 17-jährigen Zlatan. Die Eltern von Ibrahimovic werden von Cedomir Glisovic, in der Rolle von Vater Sefik Ibrahimovic und von Merima Dizdarevic, in der Rolle von Mutter Jurka Gravic verkörpert. Auch der Starberater Mino Raiola ist im Film vertreten und wird von Emmanuele Aita gespielt. In der deutschen Fassung dürfen sich Fans auch über die Stimme von Marcel Reif freuen, der eine Synchronrolle als Fußballkommentator besetzt. Die Regie führte Jens Sjögren und das Drehbuch stammt von David Lagercrantz und Jakob Beckman.

Zlatan Ibrahimovic, der Film: Wann kommt "I am Zlatan" in Deutschland ins Kino?

I am Zlatan erscheint bereits am 19. Mai 2022 im Verleih von Telepool in den deutschen Kinos. Neben dem Erscheinungstermin ist für Zlatan natürlich auch noch an anderer Stelle einiges los: Der letzte Spieltag der Serie A steht an und Zlatan möchte mit seinem derzeitigen Verein AC Mailand einen weiteren Pokal für seinen gut gefüllten Trophäenschrank gewinnen.

"I am Zlatan": Alle Infos zum Film von Zlatan Ibrahimovic