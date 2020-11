EA Sports - Ibrahimovic-Berater Mino Raiola kündigt 300 Klagen wegen FIFA an: "Sind keine Sklaven"

Starberater Mino Raiola hat angekündigt, dass etwa 300 Spieler dazu bereit sind, juristisch gegen die Verwendung ihrer Bild- und Namensrechte in der FIFA-Serie von EA Sports vorzugehen. Dies bestätigte der Agent von Milan-Star Zlatan Ibrahimovic in einem Interview mit dem britischen Telegraph.

"Es wären nicht nur Zlatan oder Gareth Bale. Wir haben circa 300 Anfragen von Spielern. Wir werden den Weg bis zum Ende gehen, wenn es notwendig ist, gegen die FIFA und FIFPro und jeden, der Rechte verkauft, die er nicht hat", erklärte er. Würde sich dieses Geschäft fortsetzen, droht Raiola mit Gerichtsprozessen - "wenn es FIFPro ist, ist es FIFPro. Wenn es die FIFA ist, ist es die FIFA."

Ibrahimovic hatte sich zuletzt darüber beschwert, dass das Avatar im Videospiel nahezu exakt seinem Aussehen entspreche und noch dazu seinen Namen trage. "Wer hat EA Sports die Erlaubnis gegeben, meinen Namen und mein Gesicht zu verwenden? Die FIFPro?", fragte Ibrahimovic bei Twitter. Bale stimmte ihm zu.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me