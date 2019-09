Zlatan Ibrahimovic glänzt mit Dreierpack: LA Galaxy feiert Kantersieg gegen Kansas City

Ein vergleichsweise normaler Arbeitstag für Zlatan Ibrahimovic: Der Schwede netzt beim Kantersieg seiner Mannschaft gleich dreimal.

Der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic war als dreifacher Torschütze der überragende Spieler von Los Angeles Galaxy beim 7:2-Kantersieg in der nordamerikanischen Major League Soccer ( ) gegen Kansas City.

Der 37-Jährige traf zunächst zum zwischenzeitlichen 1:1 in der 32. Minute im Anschluss an einen verschossenen Elfmeter, legte in der zweiten Halbzeit nach (51.) und machte seinen Dreierpack letztlich in der 85. Minute perfekt.

MLS: Ibrahimovic verkürzt Rückstand auf Topscorer Vela

Mit 26 Treffern in dieser Saison stellte Ibrahimovic einen Klubrekord auf und verbesserte die bisherige Bestmarke von Carlos Ruiz (24 Tore im Jahr 2002). In der MLS-Torjägerliste rangiert der Skandinavier nur noch zwei Treffer hinter dem Mexikaner Carlos Vela.

steht aktuell nach 30 absolvierten Spielen auf dem fünften Tabellenplatz.