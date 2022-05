Zlatan Ibrahimovic mit emotionalem Geständnis nach Meisterschaft der AC Mailand: "Sechs Monate lang kaum geschlafen"

Zlatan Ibrahimovic holte der AC Mailand die ersehnte italienische Meisterschaft - doch nun verriet er, dass ihn unfassbare Schmerzen plagen.

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat nach dem Titelgewinn in der Serie A ein emotionales Statement abgegeben.

Auf Instagram beschrieb der Stürmer der AC Mailand eine schwere Leidenszeit innerhalb der abgelaufenen Saison.

"In den letzten sechs Monaten habe ich ohne eine Kreuzband im linken Knie gespielt. Geschwollenes Knie für sechs Monate. Ich konnte nur zehnmal mit dem Team trainieren in den letzten sechs Monaten. Mehr als zwanzig Spritzen in den letzten sechs Monaten. Das Knie einmal pro Woche leeren lassen für sechs Monate. Schmerzmittel jeden Tag für sechs Monate. Kaum geschlafen in den letzten sechs Monaten wegen der Schmerzen. Noch nie habe ich auf und neben dem Platz so sehr gelitten", gestand Ibrahimovic.

Ibrahimovic: Trotz Schmerzen mit Milan zum Serie-A-Titel

Doch der 40-Jährige gab sich wie gewohnt weiterhin kämpferisch: "Ich habe etwas Unmögliches zu etwas Möglichem gemacht. In meinem Kopf gab es nur ein Ziel: Meine Teamkameraden und meinen Trainer zum Meister zu machen. Denn ich habe es ihnen versprochen. Heute hab ich ein neues Kreuzband und eine weitere Trophäe."

Trotz der schlimmen Verletzung gilt Ibrahimovic als Schlüsselspieler Milans auf dem Weg zum Scudetto - nicht nur wegen seiner acht Tore und drei Assists in 23 Einsätzen, sondern auch aufgrund seiner Funktion als Motivator der Mannschaft. Nach einer Knie-Operation fällt der Schwede nun für eine lange Zeit aus.