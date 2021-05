Offiziell: Zinedine Zidane hört als Trainer von Real Madrid auf

Es hatte sich schon in den vergangenen Wochen angedeutet, jetzt ist es offiziell: Zinedine Zidane hört als Trainer von Real Madrid auf.

Zinedine Zidane ist nicht mehr Trainer von Real Madrid. Das gaben die Königlichen am Donnerstag offiziell bekannt. Bereits in den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Spekulationen um einen vorzeitigen Abschied des Franzosen gegeben.

"Real Madrid gibt bekannt, dass Zinedine Zidane beschlossen hat, seine Zeit als Trainer unseres Vereins zu beenden", teilte der Klub mit.

Warme Worte für Zinedine Zidane

"Es ist an der Zeit, seine Entscheidung zu respektieren und unsere Wertschätzung für seine Professionalität, seine Engagement und seine Leidenschaft zu zeigen", schrieb Real auf der Homepage. Zidane wurde als "ein Mythos" und "eine Legende" des Klubs bezeichnet.

Zidane hatte in der abgelaufenen Saison mit Real den Titel in LaLiga verpasst, am Ende reichte es nur zu Rang zwei hinter Lokalrivale Atletico. Die Spekulationen um einen beschlossenen Abschied vom Rekordmeister waren schon vor Saisonende aufgekommen. Der Franzose hatte bislang allerdings dementiert, bereits eine Entscheidung getroffen zu haben.