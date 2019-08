Yusuf Yazici wechselt von Trabzonspor zum OSC Lille

Der Transfer ist durch: Yusuf Yazici verlässt Trabzonspor und unterschreibt einen langfristigen Vertrag beim französischen Vizemeister OSC Lille.

Der französische Vizemeister verpflichtet Mittelfeldspieler Yusuf Yazici vom türkischen Erstligisten . Wie beide Klubs am Dienstag offiziell bekanntgaben, hat der 22-Jährige in Nordfrankreich einen Fünfjahresvertrag bis 2024 unterschrieben.

Wie Trabzon vermeldete, bezahlt Lille für den Nationalspieler zunächst 16,5 Millionen Euro und eine weitere Million, sobald Yazici mindestens 25 Startelfeinsätze absolviert hat. Zudem gibt Lille Innenverteidiger Edgar Ie im Gegenzug abslösefrei an Trabzonspor ab.

Transfer nach Lille: Yusuf Yazici stellt Rekord auf

Damit ist Yazici nun der teuerste türkische Spieler, der auch in der geboren wurde, der je aus der ins Ausland wechselte. Teuerster Transfer der Geschichte der türkischen Beletage ist zwar Cenk Tosun (2018 für 22,5 Millionen Euro von zu Everton), der Angreifer wurde aber bekanntlich in geboren.

😎 Yusuf Yazıcı is in the house 🙌. pic.twitter.com/sMlyFfp0OL — LOSC Lille EN (@LOSC_EN) August 6, 2019

Yazici, der in Trabzons Nachwuchsabteilung ausgebildet wurde, gilt als eines der größten Talente der Türkei. In der vergangenen Saison hatte er in 30 Süper-Lig-Einsätzen vier Tore erzielt.