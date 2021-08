Liga-Debüt für den FC Barcelona! Yusuf Demir jüngster Nichtspanier seit Lionel Messi

Yusuf Demir feierte gegen Bilbao sein Liga-Debüt für Barcelona und ist damit der jüngste Nichtspanier seit Lionel Messi.

Der österreichische Nationalspieler Yusuf Demir hat am 2. Spieltag von LaLiga sein Debüt für den FC Barcelona gefeiert. Die Katalanen kamen bei Athletic Bilbao nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und haben nun vier Punkte auf dem Konto.

Demir wurde in der 62. Minute für Martin Braithwaite eingewechselt und wurde damit nicht nur der erste Österreicher seit Hans Krankl, der das Trikot der Blaugrana überstreift, sondern laut Opta mit 18 Jahren und 80 Tagen der jüngste Nichtspanier, der für den FC Barcelona zu seinem La Liga-Debüt kam, seit Lionel Messi im Oktober 2004 (17 Jahre und 114 Tage).

Yusuf Demir ist von Rapid Wien an Barcelona ausgeliehen

Die Rapid-Leihgabe fügte sich gut ein, konnte in einem blassen Barca-Team aber keine großen Chancen verzeichnen. Überzeugen konnte Demir vor allem durch einige starke Dribblings im Angriffsdrittel.

Memphis Depay glich in der 75. Spielminute für das Team von Trainer Ronald Koeman aus, zuvor hatte Inigo Martinez (50.) Bilbao verdient in Führung gebracht. Barcelonas Eric Garcia sah in der Nachspielzeit wegen einer Notbremse noch die Rote Karte.

Am Sonntag spielen noch die beiden großen Madrider Klubs. Atletico Madrid empfängt den FC Elche (19.00 Uhr), während Real Madrid zu UD Levante reist (22.00 Uhr).