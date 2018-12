Nach nur drei Monaten: Olympiakos Piräus trennt sich von Yaya Toure

Erst im Sommer war der Ivorer zu Piräus zurückgekehrt. Nach nur drei Monaten und fünf Einsätzen nimmt das Gastspiel Toures nun ein abruptes Ende.

Der ehemalige Manchester-City-Spieler Yaya Toure wird Olympiakos Piräus mit sofortiger Wirkung verlassen. Dies gab der griechische Klub am Dienstag bekannt. Toure war vor drei Monaten zu Piräus gewechselt und kam seither lediglich in fünf Pflichtspielen zum Einsatz.

"Yaya hat einen entscheidenden Beitrag für die Geschichte des Vereins geleistet und bleibt weiterhin ein wichtiges Mitglied der Olympiakos-Familie", ließ der 44-malige griechische Meister auf seiner Webseite verlauten und fügte an: "Olympiakos möchte sich bei ihm für all das, was er für den Klub geleistet hat, bedanken."

Yaya Toure spielte bereits zwischen 2005 und 2006 für Olympiakos

"Yaya verlässt uns als Freund und die Türen bei Olympiakos werden für ihn immer offen stehen. Unsere Wege werden sich in Zukunft sicherlich wieder kreuzen", so der weitere Wortlaut des Statements.

Der 35-Jährige stand bereits zwischen 2005 und 2006 bei den Griechen unter Vertrag. Zuletzt war Toure acht Jahre für den englischen Meister Manchester City tätig, bevor er im vergangenen Sommer zu Olympiakos zurückkehrte.