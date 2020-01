Yaya Soumare zu Bayern München? FCB verhandelt wohl mit Talent von Olympique Lyon

Der FCB hält seine Augen nach Perspektivspielern für die offensiven Außenbahnen weiter offen und ist offenbar in Lyon fündig geworden.

Der befindet sich offenbar in "konkreten Gesprächen" mit Yaya Soumare von wegen eines Transfers im Sommer. Das berichtet die französische L'Equipe.

Demnach habe der deutsche Rekordmeister dem 19 Jahre alten Flügelspieler einen Profivertrag angeboten und ihm einen langfristigen Plan vorgelegt, der vorsieht, dass Soumare im Falle eines Wechsels zunächst in der zweiten Mannschaft auflaufen oder verliehen werden soll.

FC Bayern: Auch Leipzig und Salzburg wollen Yaya Soumare

Neben dem FCB sollen auch und RB Salzburg an Soumare interessiert sein. Dieser hat bis dato noch kein Spiel für die Profis von Lyon absolviert, allerdings in der UEFA auf sich aufmerksam gemacht (sechs Torbeteiligungen in zwölf Spielen).

Soumare ist französischer U19-Nationalspieler und auf der offensiven rechten Außenbahn zuhause.