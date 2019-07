Algerien-Held Yacine Brahimi vor Wechsel nach Katar

Nachdem sein Vertrag in Porto nicht verlängert wurde, steht Yacine Brahimi nun vor einem Engagement in Katar. Dort ist er bereits zum Medizincheck.

Yacine Brahimi steht kurz vor einem Wechsel zu Al Rayyan Sports. Der Klub aus bestätigte via Twitter, dass sich der Offensivspieler zum Medizincheck in Doha befindet. Nach fünf Jahren beim war der Vertrag des Algeriers Ende Juni ausgelaufen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Brahimi war in englischen Medienberichten auch mit Klubs aus der Premier League wie dem , Everton und West Ham in Verbindung gebracht worden, doch nun hat er sich allem Anschein nach für das lukrative Angebot aus Katar entschieden.

Brahimi holt mit Algerien den Titel beim

In 215 Pflichtspielen für Porto erzielte der Flügelspieler 54 Tore und lieferte 43 Assists.

ياسين إبراهيمي يجري الفحص الطبي

اجرى الدولي الحزائري ياسين إبراهيمي لاعب بورتو الفحص الطبي بمستشفى اسبيتار، وذلك تمهيدا للتوقيع للرهيب.

إبراهيمي الحاصل مؤخرا على لقب كاس الأمم الأفريقية رفقة الجزائر سيلتحق بكتيبة الرهيب عقب التوقيع.

Yacine Brahimi conducted a medical examination pic.twitter.com/osgg3QbdeY — AlRayyanSC (@AlrayyanSC) 22. Juli 2019

Brahimi stand auch im Kader Algeriens, als das Team in der vergangenen Woche den Titel beim Afrika-Cup in Ägypten holte. Er kam allerdings nur zu zwei Kurzeinsätzen in den sieben Partien.