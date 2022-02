Ex-Bayern-Star Xherdan Shaqiri offenbar vor Wechsel in die MLS

Offensivspieler Xherdan Shaqiri steht offenbar kurz vor einem Wechsel von Olympique Lyon zu Chicago Fire in die MLS. Das berichtet die Schweizer Zeitung Blick.

Shaqiri steht für das Ligue-1-Spiel am Samstag gegen Monaco nicht in Lyons Kader, da der 30-Jährige die Verantwortlichen Lyons laut Blick um eine Freigabe gebeten haben soll. Die Franzosen würden einem Abgang Shaqiris wohl auch daher zustimmen, da der frühere Bayern-Star mit 350.00 Euro pro Monat ein stattliches Gehalt bezieht.

Xherdan Shaqiri könnte in Chicago auf einen Förderer treffen

Zudem sei Chicago bereit, eine relativ hohe Ablöse für Shaqiri zu bezahlen, der in Lyon noch bis 2024 unter Vertrag steht. Erst vergangenen Sommer war der Schweizer Nationalspieler vom FC Liverpool zu OL gewechselt, konnte die Erwartungen bisher aber nicht erfüllen und saß zuletzt meist nur auf der Bank. Zudem soll sein Verhältnis zu Trainer Peter Bosz angespannt sein.

Eine entscheidende Rolle beim sich anbahnenden Transfer nach Chicago spielt laut Blick indes der dortige Sportdirektor Georg Heitz. Der Schweizer war von 2008 bis 2017 Sportdirektor bei Shaqiris Heimatklub FC Basel und galt dort einst als großer Förderer des Kreativspielers.

Ein Wechsel nach Chicago wäre noch möglich, da das Transferfenster in den USA anders als in den meisten europäischen Ligen noch geöffnet ist. In der MLS beginnt Ende Februar schließlich die neue Saison, in der es Chicago möglichst in die Playoffs schaffen möchte.