Wie Xherdan Shaqiri im Training des FC Liverpool Angst und Schrecken verbreitet

Xherdan Shaqiri steht beim FC Liverpool eigentlich im Schatten von Salah, Mane und Co. Im Training ist der Ex-Bayern-Star aber furchterregend.

Andy Lonergan, vergangene Saison Nummer drei im Tor des , ist wahrscheinlich froh, dass erst einmal Sommerpause ist. Oder besser gesagt darüber, dass er im Training vorerst nicht mehr auf Xherdan Shaqiri treffen kann.

"Der, gegen den ich wirklich überhaupt nicht gerne spiele, ist Shaqiri", sagte Lonergan, der bei acht Pflichtspielen im Kader von Jürgen Klopp stand und seinen am 1. August abgelaufenen Vertrag womöglich um ein weiteres Jahr verlängert, dem Liverpool Echo. Eine ganz besondere Qualität des früheren Bayern-Stars hatte bei dem 36-Jährigen nämlich Angst und Schrecken verbreitet.

"Shaqiri kann mit diesem linken Fuß anstellen, was er will"

"Wenn er schießt, kann er mit diesem linken Fuß anstellen, was er will", betonte Lonergan, der im Sommer 2019 vom FC Middlesbrough nach Liverpool gekommen war. "Wenn wir im Training Fünf gegen Fünf spielten, dachte ich immer: 'Bitte sei in meiner Mannschaft.' Denn wenn er gegen dich spielt, ist er mit seinem Abschluss ein kleiner Magier."

Trotz seines magischen linken Fußes spielte Shaqiri bei Liverpool in der abgelaufenen Spielzeit kaum eine Rolle. Auf lediglich elf Pflichtspieleinsätze kam der 28-jährige Schweizer wettbewerbsübergreifend, zum Titelgewinn in der Premier League konnte er nur einen Treffer (beim 5:2 gegen Everton im Dezember letzten Jahres) beitragen.

Shaqiri war 2018 von Stoke City an die Anfield Road gewechselt. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis Sommer 2023.