Fünf Klubs aus der Premier League buhlen um Ex-Barca-Talent Xavier Mbuyamba

Gleich fünf Vereine aus der Premier League bekunden Interesse an Top-Talent Xavier Mbuyamba, der den FC Barcelona ablösefrei verlassen darf.

Der ist einer von fünf Vereinen aus der englischen Premier League, die ein konkretes Angebot für Xavier Mbuyamba abgegeben haben. Nach Informationen von Goal und SPOX hat Chelsea die besten Chancen auf einen Transfer des 18-Jährigen, der sich mit dem darauf geeinigt hat, den Klub ablösefrei verlassen zu dürfen.

Mbuyamba war erst im August letzten Jahres vom MVV Maastricht in die Nachwuchsabteilung des katalanischen Vereins gewechselt. Schon damals hatte sich Chelsea um den Innenverteidiger bemüht und ihn sogar zu einem Probetraining eingeladen, ehe sich Mbuyamba aufgrund der besseren Perspektive für den FC Barcelona entschied.

Chelsea hat bei Ex-Barca-Talent Mbuyamba gute Karten

Mangelnde Aussichten auf Einsätze in der zweiten Mannschaft sollen jedoch zu seinem vorzeitigen Abschied geführt haben. Demnach hätte sich Mbuyamba auch einen Verbleib in Barcelona vorstellen können, wenn eine Leihe von den Verantwortlichen ernsthaft in Betracht gezogen worden wäre.

Das zwischenzeitliche Interesse von Juventus am niederländischen U19-Nationalspieler ist inzwischen abgekühlt, sodass sich Chelsea berechtigte Hoffnungen auf einen Transfer machen darf. Mbuyamba wird als eines der größten Talente in seiner Altersklasse angesehen und kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden.