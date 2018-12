Xavi verrät: Diese Teams sehe ich am liebsten spielen

Einst stand Xavi selbst für Fußball auf dem höchsten Level. Jetzt verrät der Spanier, welche Teams er aktuell am liebsten spielen sieht.

Ex-Barcelona-Spieler Xavi hat verraten, dass er Teams wie Chelsea, Arsenal oder Barcelona am liebsten zusieht. Im Interview mit der Marca gab er preis: "Sarris Chelsea spielt gut, wenn auch nicht immer. Ich mag sie wegen der Aktivität am Ball. Genauso Real Betis, Emerys Arsenal, Barcelona, Luis Enriques Spanien und Pochettinos Tottenham."

Ein besonderer Trainer darf beim Spanier aber natürlich nicht fehlen: "Diese Teams nenne ich, wenn Guardiola nicht im Spiel ist. Er ist der Beste dabei. Er ist meine Bezugsperson als Trainer." Bei Barca spielte der Mittelfeldspieler einst unter dem heutigen Coach von Manchester City.

Xavi: Pep macht die Spieler besser

"Man sieht sie und kann sagen, dass Pep sie angeleitet hat, sich zu entwickeln", benennt der 38-Jährige die Stärke des Citizens-Trainers. Unter ihm hätten sich vor allem Fernandinho, Otamendi, Stones und Laporte signifikant verbessert.

Xavi selber spielt aktuell für Al Sadd in der katarischen Stars League. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2020.