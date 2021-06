Xavi spricht über Trainerposten beim FC Barcelona: "Habe zweimal Nein zu Barca gesagt"

Xavi erteilte einem Traineramt in Barcelona bereits zweimal eine Absage. Der Ex-Barca-Star habe derzeit "keine Eile" und fühle sich in Katar wohl.

Ex- Barca-Star Xavi hat offenbart, dass er dem FC Barcelona bereits zweimal wegen der Besetzung des Trainerpostens abgesagt habe. "Zum Glück oder leider habe ich zweimal Nein zu Barcelona gesagt. Das lag an verschiedenen Umständen: familiär, beruflich, vertraglich …", verriet der Trainer des katarischen Erstligisten Al-Sadd in einem Interview mit der Tageszeitung La Vanguardia.

Die Entscheidung fiel ihm dabei jedoch nicht leicht. "Nein zu sagen, war sehr schwer, weil ich ein Barcelonista bin, aber es war nicht der richtige Zeitpunkt", betonte Xavi. So wolle er selbst entscheiden, wann er die nächsten Karriereschritte geht.

Traineramt beim FC Barcelona oder Real Madrid? Xavi hat "keine Eile"

Ein mögliches Engagement bei Real Madrid möchte der 41-Jährige dabei nicht ausschließen. "Was kommt, wird kommen. Wir werden es bewerten und entscheiden", sagte Xavi. Er habe jedoch "keine Eile. Xabi Alonso sagte neulich, dass er auf seine Art Trainer werden möchte und damit kann ich mich identifizieren", führte der ehemalige Mittelfeldstratege aus.

Zuletzt war Xavi als möglicher Nachfolger von Cheftrainer Ronald Koeman bei den Blaugrana gehandelt worden, erteilte dem Gerücht jedoch eine Absage. Auf die Frage, ob es aktuell dennoch Gespräche mit Barca gegeben habe, wollte der Weltmeister von 2010 nicht eingehen.

Xavi verlängert in Katar: "Habe nicht das Bedürfnis, zu gehen"

Seit seinem Karriereende als aktiver Profi im Jahr 2019 ist Xavi Trainer des katarischen Klubs Al-Sadd, mit dem er in diesem Jahr das Double aus Pokal und Meisterschaft feierte. Zuletzt verlängerte er seinen Vertrag im WM-Gastgeberland bis 2023.

"Meine Priorität ist jetzt die Familie und ich habe nicht das Bedürfnis, zu gehen", betonte Xavi, angesprochen auf seinen neuen Kontrakt: "Ich lerne, mache Fehler und bin an einem sehr schönen Projekt beteiligt, bei es nicht nur um Al-Sadd geht, sondern auch um die Weltmeisterschaft in Katar, die ein Jahr entfernt ist. Ich werde eine wichtige Rolle spielen."