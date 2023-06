Zukunft von Xavi Simons hängt an PSG - auch BVB involviert?

Xavi Simons' Zukunft hängt an einer Entscheidung von PSG. Der BVB wiederum könnte der lachende Dritte werden.

WAS IST PASSIERT? Die Zukunft von Xavi Simons ist immer noch offen. Eine Entscheidung bahnt sich jedoch an und auch der BVB könnte involviert sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Simons spielt derzeit bei der PSV Eindhoven, die ihn im vergangenen Sommer ablösefrei von PSG geholt hat.

Wie Fabrizio Romano nun berichtet, besitzt der französische Meister jedoch eine Rückkaufklausel in Höhe von überschaubaren sechs Millionen Euro, die im Juli in Kraft tritt.

WIE GEHT ES WEITER? Der BVB wiederum soll darum gebeten haben, auf dem Laufenden gehalten zu werden. Simons wurde zuletzt mit einigen Klubs in Verbindung gebracht, darunter auch dem FC Bayern. Simons kann auf dem Flügel, aber auch auf der Zehn und als falsche Neun spielen und sammelte in 34 Spielen in der Eredivisie in der abgelaufenen Saison 28 Scorerpunkte (19 Tore, 9 Assists).