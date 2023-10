Xavi Simons noch länger bei RB Leipzig? RBL hat wohl leicht zu erfüllende Vereinbarung mit PSG

Der von PSG nach Leipzig ausgeliehene Xavi Simons könnte der Bundesliga offenbar noch etwas länger erhalten bleiben.

WAS IST PASSIERT? Xavi Simons könnte wohl noch für mindestens eine weitere Saison bei RB Leipzig spielen, obwohl das Leihgeschäft mit Paris Saint-Germain ursprünglich im Sommer ausläuft. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach hätten die beiden Vereine eine Vereinbarung getroffen, wonach sich die Simons-Leihe unter zwei Bedingungen für eine Saison verlängert.

Simons müsse über die gesamte Saison hinweg Stammspieler sein und Leipzig die Qualifikation für die Champions League schaffen. Beides liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Simons stand in bislang jedem Pflichtspiel von Leipzig in der Bundesliga und Champions League in der Startelf. Dabei gelangen ihm drei Treffer und vier Assists. Lediglich im DFB-Pokal wurde er geschont.

In der Bundesliga-Tabelle steht Leipzig nach sieben Spieltagen auf Rang sechs. Der Rückstand auf die Tabellenspitze beträgt fünf Punkte, zum ersten CL-Platz fehlen drei Zähler.

