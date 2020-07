Xavi: Messi ist "ein Tier" und wird bei der WM 2022 spielen

Bei der WM 2022 in Katar wird Lionel Messi schon 35 Jahre alt sein. Trotzdem wird er nach Meinung seines Ex-Teamkollegen Xavi dann auflaufen.

Barcelona-Legende Xavi glaubt fest daran, dass Lionel Messi für bei der in auflaufen wird, auch wenn der Superstar der Katalanen dann schon 35 Jahre alt sein wird. "Ich habe keine Zweifel daran, dass er die WM 2022 spielt", sagte Xavi der Marca.

Xavi, der aktuell Al-Sadd in Katar trainiert, begründete seine Ansicht: "Körperlich gesehen ist er schnell, stark, ein toller Wettkämpfer, ein Tier", sagte er über Messi. "Meiner Ansicht nach spielt Leo, solange er will", ergänzte er mit Blick auf das Karriereende des Argentiniers.

WM 2022: Letzte Messi-Chance auf den WM-Titel?

Messi scheiterte bei der WM 2010 im Viertelfinale an , vier Jahre später im Finale erneut am DFB-Team und 2018 in im Achtelfinale am späteren Weltmeister . Das Turnier in Katar ist somit aller Voraussicht nach seine letzte Chance, doch noch den WM-Pokal zu gewinnen.

In 138 Länderspielen für die Albiceleste erzielte Lionel Messi bislang 70 Tore.