FC Barcelona - Xavi untermauert: "Barca ist mein Hauptziel"

Über ein mögliches Engagement von Xavi als Trainer des FC Barcelona wird schon lange spekuliert. Aus seinen Ambitionen macht der Spanier keinen Hehl.

Der ehemalige spanische Weltklassespieler Xavi (40) hat seine Ambitionen auf ein Engagement als Trainer bei seinem Herzensklub untermauert. "Ich habe immer gesagt, dass mein Hauptziel Barca ist. Das ist meine Heimat und es wäre ein Traum", sagte der frühere Profi der spanischen Sportzeitung Marca. Derzeit trainiert Xavi Al-Sadd SC in Katars höchster Spielklasse.

Allerdings wolle er den aktuellen Barca-Trainer Quique Setien nicht schwächen, betonte der Weltmeister von 2010: "Wir müssen Quique Setien respektieren, und ich wünsche der Mannschaft alles Gute. Wenn Barca kommt, kurz- oder langfristig, dann wird es passieren."

FC Barcelona: Folgt Xavi auf Quique Setien?

Xavi war zuletzt häufiger mit den Katalanen in Verbindung gebracht worden. Klub-Präsident Josep Bartomeu schloss ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit mit Setien in einem Interview am Sonntag mit Mundo Deportivo erneut aus.

Mehr Teams

In der vergangenen Woche war Xavi positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Ich fühle mich gut, wenn auch isoliert. Und ich freue mich darauf, bald wieder zu trainieren", sagte er. Den Restart seines Klubs hatte Xavi in der Quarantäne verpasst.