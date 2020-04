WWE WrestleMania 36 live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Während fast weltweit der Sport still steht, geht es in der WWE bei der Wrestlemania heiß her. Hier gibt's alle Informationen zur Übertragung.

Die WrestleMania, das ist Jahr für Jahr die Vorzeigeveranstaltung der WWE - auch 2020. Doch in diesem Jahr, bei WrestleMania 36 , ist vieles anders: Zum ersten Mal werden keine Zuschauer vor Ort dabei sein, wo sonst regelmäßig an die 80.000 Fans mit am Start sind. Der Grund für diese Maßnahme ist die aktuelle Coronavirus-Pandemie.

WrestleMania 36 findet aber statt! Die WWE hat sich entschieden, alle Kämpfe mit allen unvorhergesehenen Storylines im hauseigenen WWE Performance Center in Orlando (Florida) auszutragen. Das Event ist schon abgedreht und wird am Samstag und Sonntag ausgestrahlt. Too big for one show - das ist in diesem Jahr das Motto der WWE. Zum ersten Mal in der Geschichte steigt WrestleMania also an zwei aufeinanderfolgenden Tagen.

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur WrestleMania 36 und erfahrt, wie Ihr Wrestling der WWE heute live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die komplette Fight-Card des Events. Los geht's!

WrestleMania 36: Das WWE-Event im Überblick

DATUM 4. und 5. April 2020 ORT WWE Performance Center, Orlando (Florida) UHRZEIT jeweils 0 Uhr (deutscher Zeit) MODERATOR Ex-NFL-Star Rob "Gronk" Gronkowski ZUSCHAUER VOR ORT 0

WrestleMania 36 im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der WWE

Alle Wrestling-Fans aus stehen natürlich vor einer entscheidenden Frage: Wo wird WrestleMania 36 übertragen? Hier findet Ihr die Antwort.

WrestleMania 36 live im TV sehen: Geht das?

Die kurze, aber auch eindeutige Antwort lautet: Nein! WrestleMania 36 wird hierzulande nirgendwo live im TV zu sehen sein - weder im Free-, aber auch nicht im Pay-TV.

Der Fernsehsender Sky besitzt keine Rechte mehr an der Übertragung von WWE-Events.

Die einzigen Bilder, die Ihr vom Spektakel live im TV sehen könnt, ist die Pre-Show. ProSieben Maxx zeigt die einstündige Warm-Up-Show in der Nacht von Samstag auf Sonntag sowie von Sonntag auf Montag jeweils ab 0 Uhr. Sobald um 1 Uhr die Kämpfe anstehen, wird aber auch auf dem Free-TV-Sender nichts mehr davon zu sehen sein.

Die einzige Möglichkeit, hierzulande die WrestleMania zu sehen, ist ein LIVE-STREAM. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr jetzt.

WrestleMania 36 im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wer das Event aus dem WWE-Performance-Center live verfolgen will, muss auf den LIVE-STREAM des WWE-Network zurückgreifen.

Beim WWE-Network kann sich jeder Fan anmelden und zahlt dabei für den ersten Monat keinen einzigen Euro. Wer also noch kein Kunde dort war, kann WrestleMania sogar kostenlos im LIVE-STREAM sehen.

Wer über die ersten 30 Tage hinaus dem WWE-Network treu bleiben will, zahlt anschließend nur 9,99 Euro pro Monat.

Die LIVE-STREAMS des WWE-Network sind auf so ziemlich allen internetfähigen Geräten abrufbar. Mehr Informationen zum WWE-Network findet Ihr auf der Homepage der WWE .

WrestleMania 36: Die bereits bestätigte Match Card

An beiden Tagen werden wieder zahlreiche Matches angesetzt, die WWE zeigt sich bei WrestleMania 36 von seiner ganzen Pracht. Hier bekommt Ihr einen Überblick über alle Matches. Wann welches Duell stattfinden wird, erfahrt Ihr direkt auf der offiziellen Seite von WrestleMania 36.